Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 сентября 2021 года: лекции о вакцинации от COVID-19 начались в кубанских вузах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Лекции о вакцинации от COVID-19 стартовали в вузах Кубани. Их проводят волонтеры-медики. Они рассказывают учащимся о целях и задачах прививочной кампании.

Отметим, что специалисты уже встретились со студентами КубГУ, КубГАУ, КГИК, Академии маркетинга и социально-информационных технологий и филиалом РЭУ им. Г. В. Плеханова в Краснодаре. Учащиеся узнали о тонкостях работы в «красной зоне», лечение тяжело больных пациентов и заполняемость коек в ковидных госпиталях.

Сейчас на Кубани продолжается массовая вакцинация. Она началась еще в конце прошлого года. За это время прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,8 миллиона человек.

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