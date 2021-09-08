Машину купил, а права не успел: в Кореновском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить лихача на дороге

Полицейским удалось задержать лихача только с помощью предупредительных выстрелов. Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ночь с 6 на 7 сентября жители Кореновска завалили жалобами местное отделение полиции. Какой-то любитель громкой музыки припарковал своё авто у жилых домов, распахнул двери и врубил погромче попсу. Меломана не смущали ни позднее время, ни просьбы людей сделать музыку потише, а еще лучше, ехать домой и там наслаждаться творениями эстрады.

- Примите меры! Он нарушает общественный порядок, - требовали жители у стражей порядка.

Выехав на место, полицейские убедились в правдивости слов жалобщиков. Однако, едва водитель авто увидел наряд полиции, как музыка стихла, зато зарычал двигатель. Вдавив в пол педаль газа, автомобилист сорвал с места машину. Полицейские начали погоню.

- Во время погони водитель опасно маневрировал, создавал аварийные ситуации на дороге. Чтобы остановить правонарушителя, полицейские с помощью сигнального громкоговорящего устройства предупредили его о намерении применить огнестрельное оружие, однако автолюбитель продолжил движение на большой скорости, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарском краю Александр Рунов.

Полицейским ничего не оставалось, как произвести два предупреждающих выстрела вверх. Только после этого машина остановилась и стражи порядка смогли познакомиться с лихачом.

Полицейским удалось задержать лихача только с помощью предупредительных выстрелов. Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Оказалось, что за рулем ВАЗ-2114 находился местный 18-летний местный житель, явно переигравший в компьютерные игры. На вопрос зачем он пытался уйти от полицейских, молодой человек ответил, что испугался. Мол, машину купил на днях, право собственности оформить не успел. Да и водительского удостоверения у него нет. В автошколе молодой человек не обучался.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Суд назначил наказание в виде 10 суток ареста.