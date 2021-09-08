Всегда на высоте: ветеринар стала конным спасателем и помогает туристам и детям

Анастасия Титовец. Фото: ЮРПСО

На коне сюда скакать долго. База Южного кинологического центра МЧС России приютилась на берегу реки Мзымта, по дороге на Красную Поляну. И это совсем неслучайно - лошади и собаки почти всегда участвуют в поисково-спасательных операциях в горах. В предгорном лесу могучий внедорожник и даже «буржуазный» джип-вездеход порой оказываются «не на высоте». Спасатели спешиваются или пересаживаются на лошадей. Без них по горам много не натопаешь, а спасательные операции по поиску туристов, бывает, длятся не один день. Группам МЧС приходится прочесывать десятки квадратных километров по горным лесам.

Анастасия Титовец со спасателям МЧС Фото: ЮРПСО

После создания в Сочи Южного поисково-спасательного отряда профессионалы это понимали. И тогда в начале двухтысячных годов Игорь Ноздрин, в то время начальник ЮРПСО МЧС России, «поднял вопрос» о создании в Сочи конно-кинологического подразделения МЧС. Все профессионалы удивились, когда матёрый спасатель предложил назначить на должность начальника конно-кинологического центра… девушку.

- Я с самого детства любила лошадей, и помню, как упросила своих родителей, чтобы меня отдали в школу верховой езды, - вспоминает Анастасия Титовец.

Родители спорить не стали и через пару месяцев хрупкая Настя уверенно держалась в седле, стала отличным жокеем и начала выступать на соревнованиях по конкуру. Куда пойти учиться после школы, для неё этот вопрос и не возникал – девушка поступила в аграрный институт и получила диплом ветеринара.

Но совмещать работу ветврача и тренировки на ипподроме было не очень просто. И, наверное, Анастасия Титовец так бы и работала в клинике для животных, но однажды пришли спасатели и попросили вылечить лошадь.

К Олимпийским зимним играм в Сочи создавалось первое в России конное подразделение МЧС, а одна из лошадок захворала, и спасатели обратились к ветврачу Титовец.

- Я поехала осмотреть лошадку, подлечила ее на месте, - рассказывает Анастасия. - А через несколько дней меня пригласили в Южный поисково-спасательный отряд, в новое конное подразделение. Естественно, я согласилась.

Анастасия Титовец. Фото: ЮРПСО

Было это в далеком 2008 году. Теперь история уникального конного подразделения стала частью биографии Анастасии Титовец. На новом месте работы ей почти все пришлось начинать с чистого листа. Молодой руководитель конного подразделения сама разрабатывала нормативные документы по применению конных поисково-спасательных расчетов, подготовке лошадей и спасателей. Все было сделано и создано ей в «в сжатые сроки» в олимпийском темпе. И теперь, спустя годы, можно смело говорить о том, что все наработки Анастасии Титовец по организации первого конного подразделения МЧС России были грамотными и точными, а опыт перенесен на другие «филиальные» подразделения МЧС.

Анастасия не забыла и о спорте! Так, жокеи и лошади поисково-спасательного подразделения отстаивают честь МЧС России на международных состязаниях, регулярно доказывая, что они лучшие не только в горах, но и в спорте.

Анастасия Титовец еще успевает и в спортивных соревнованиях участвовать. Фото: ЮРПСО

- Наши лошади еще заняты и спасением детей, и даже их воспитанием, - рассказывает Анастасия. - Мы практикуем иппотерапию для детей с ограниченными возможностями и сложными заболеваниями, например, при ДЦП или аутизме. Суть этой методики состоит в том, что ребят усаживаем в седло на лошадь и во время таких занятий вместе с нашими специалистами дети буквально преображаются. Катание верхом на коне очень помогает ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. В нашем центре есть и служебные собаки, они тоже помогают деткам. И этот метод называется канистерапия - общение с псом помогает развиваться маленькому человеку, вызывая у него море эмоций от близкой дружбы с собакой. По всем этим направлениям мы работаем с детским реабилитационным центром.