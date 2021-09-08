Высокая явка без провокаций: эксперты озвучили прогнозы по итогам голосования на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве прошел круглый стол. Он был посвящен дню голосования. Известные политологи, ученые и эксперты поделились мнениями о явке, результатах для партий и кандидатов. Кубанские эксперты составили свои предположения на этот счет. Так, член Общественной палаты Кубани Мария Шкрабина посчитала, что итоговая явка перевалит за 51%.

- Думаю, на предстоящих выборах с учетом введения многодневного голосования, что более удобно для большинства избирателей, явка будет как минимум в районе 55-60%, - поделилась эксперт.

Такую же явку ожидает доктор политических наук Андрей Баранов. Он убежден, что этот результат будет достигнут благодаря тому, что выборы продлятся не один день, а конкуренция будет выше, чем в 2016-м.

- Конкурентная борьба между партиями есть всегда. Сейчас она обострится, поскольку предстоит смена поколений в руководстве парламентских партий. Правящей партии важно показать избирателям свое обновление и эффективность, потому идет жесткая борьба за места в партийных списках, - отметил эксперт.

Также Андрей Баранов верит в новые партии. Он считает, что им по силам набрать по 3-4% голосов и получить отдельные мандаты в мажоритарных округах.

- Они узнаваемы в Москве и крупных городах, однако это далеко не вся Россия. Но потрепать нервы привычным парламентским партиям они могут, в большей степени – «Новые люди», - добавляет эксперт.

Особое внимание на круглом столе было уделено борьбе с провокациями и вбросами. Эти факты сказались бы на избирательном процессе. Наблюдатели даже прошли специальное обучение по противодействию фейкам.

- Анализ достаточно большого количества откровенно фейковых сообщений по ситуации вокруг текущей избирательной кампании в крае, которые уже сейчас массово размещаются и обсуждаются на отдельных интернет-ресурсах, показывает, что провокации скорее будут, - объясняет Мария Шкрабина.

Эксперт-общественник Айк Хачатурян не разделяет эту точку зрения. Он верит, что выборы пройдут без провокаций, а такие схемы, как «умное голосование», останутся без внимания избирателей.

- Я ничего умного в том, чтобы голосовать за любого кандидата, имя которого мне кто-то прислал в день выборов, не вижу. Лучше заранее изучить кандидатов, их программы, сделать выбор и обязательно лично проголосовать, - отметил общественник.