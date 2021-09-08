Бывший зек пырнул ножом на стройке участкового в Туапсе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что произошло на стройплощадке в Туапсе, сейчас разбираются правоохранители. Там случилась поножовщина, из-за которой 27-летний участковый попал на больничную койку.

За помощью к медикам Алексей Иванов (имена здесь и далее изменены – Авт.) обратился сам. Ранним утром он приехал в Туапсинскую районную больницу.

- У мужчины были ножевые ранения. Все они – на спине. В общей сложности ему нанесли 4 удара, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Колото-резанные ранения оказались непроникающими. Угрозы жизни для пациента не было.

Потому после перевязки Алексея отпустили лечиться дома. Правда, когда выяснилось, что он – человек в погонах, начались разбирательства.

Сейчас с нападавшим общаются правоохранители.

Как оказалось, в день нападения у участкового был выходной. Глубокой ночью он проходил мимо территории строительного объекта на улице Калараша. Что случилось дальше, сейчас как раз выясняется.

- Между участковым и незнакомцем возник конфликт. Из-за этого оппонент вытащил нож и, угрожая убийством, ударил правоохранителя, после чего сбежал, - говорит источник в правоохранительных органах. - Вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Но специалисты уже озвучили предварительную квалификацию – участковому нанесли легкий вред здоровью.

Стоит сказать, что в тот же день коллеги Алексея нашли нападавшего. Им оказался 21-летний бывший зек.

- Он ранее был судим за угрозу убийством и нанесение легкого вреда здоровью. К слову, судимость его погашена, правда, теперь он может вновь предстать перед законом, - уточнил источник в полиции.

На данный момент меру пресечения ему не избрали. По факту ранения участкового руководство районного ОВД проводит служебную проверку. Представитель ГУ МВД добавил, что в момент произошедшего полицейский был не в форме, так как находился не на службе. Также в полицейском главке отметили, что участковый был трезв.