В Краснодаре ребенок выжил, выпав из окна вместе с москитной сеткой

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот несчастный случай произошел в Комсомольском микрорайоне города. Как стало известно, из окна одной многоэтажки на улице Сормовской, 2, выпал ребенок. По предварительной информации, ему два года.

Через несколько часов после случившегося в соцсетях появилась запись падения малыша. На кадрах видно, что все произошло в считанные секунды. Ребенок рухнул на землю вместе с москитной сеткой.

- Малыш облокотился на москитную сетку, которая, не выдержав, отлетела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Ребенок выпал из окна второго этажа.

О том, были ли дома взрослые, пока неизвестно. Не исключено, что малыша могли оставить без присмотра всего на пару минут.

К счастью, ребенок после падения выжил.

- С различными травмами пострадавшего малыша доставили в детскую краевую клиническую больницу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в медучреждении. - Он находится под наблюдением медиков.

Сейчас следственным отделом Карасунского округа Краснодара проводится проверка.

- Устанавливаются обстоятельства инцидента, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

НА ЗАМЕТКУ

Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

- Мы убедительно просим всех родителей оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками или специальными запорными устройствами, - советуют в спасательной службе.

Также нужно обратить внимание на расстановку мебели. Диваны, кресла и низкие комоды не должны стоять возле окон. Тогда дети не смогут по ним забраться на подоконники.