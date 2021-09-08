Фото: admkrai.krasnodar.ru

Курорты Краснодарского края получили новый бренд. Его представили в Москве. Его презентовала врио министра курорт, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

– Логотип сегодня является неотъемлемой частью любого бренда. И, безусловно, он повышает узнаваемость бренда и самой территории. Та тенденция, которая была задана в последние годы – довольна знаковая и поддерживается нашим краем. Краснодарский край разработал свой первый логотип курортов практически 20 лет назад и стал своего рода первопроходцем в геосоциальном позиционировании и брендинге территории. Регион задал тенденцию и на протяжении 20 лет жил под флагом курортов Краснодарского края и слогана «Краснодарский край – это рай». Такой логотип и слоган стали узнаваемыми. Но время идет вперед. Сегодня туристический продукт, который предлагает регион и тот объем услуг, который он формирует на туристическом рынке, шагнули вперед. Это привело к тому, что сегодня мы трансформировали наш логотип и представили совершенно новое видение курортов Краснодарского края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона, флагмана в этой отрасли. Мы рассчитываем, что новый логотип в скором времени станет синонимом качества, услуг высокого уровня, лестницы доступности для разных категорий граждан.

Разработкой нашего логотипа занималось московское бюро «Депо». Это один из лидеров рынка маркетинга, рынка разработки брендов и логотипов. Взаимодействие с ними продлилось полгода. На туристической выставке MITT в этом году между нами было подписано соглашение. На протяжении всего этого времени был проанализирован рынок и структура туристической отрасли Краснодарского края. Мы надеемся, что результат будет отвечать запросу жителей региона и наших гостей и в скором времени станет плотно ассоциироваться с Краснодарским краем.

Выставка «ОТДЫХ» посвящена в первую очередь межсезонью. Краснодарский край теперь существует под лозунгом «Жарко круглый год». Мы презентовали свои возможности межсезонья. Это бальнеология, эногастрономический туризм, горнолыжные курорты, которые сегодня представляют свои услуги круглый год. Также это возможности межсезонья наших традиционных курортных городов и новые направления термальных источников в горно-предгорных зонах, – сказала Мария Золотухина.

Отмечается, что на выставке представители Кубани рассказали о межсезонных возможностях региона. Речь пошла о бальнеологии, эногастрономическом туризме и горнолыжных курортах.

Также в Краснодарском крае есть опции отдыха и лечения и направление термальных источников. Они расположены в горных районах Кубани.

Отметим, что первые курорты Краснодарского края заработали еще 150 лет назад. Считается, что в прошлом столетии Кубань стала всесоюзной здравницей.

Сейчас Краснодарский край является одним из лидеров внутреннего рынка туризма.