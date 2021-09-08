«Такой же, как у экс-начальника ГИБДД Ставрополья!»: В Сочи продают «золотой» унитаз со скидкой для гаишников

Жительницу Сочи заподозрили в связи с главой ставропольского УГИБДД из-за золотого унитаза

Необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. В Сочи на продажу выставили «золотой» унитаз за 70 тысяч рублей. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, и тут пользователи заметили любопытную деталь: уж больно сантехника знакома – похожа на ту, которая принадлежала бывшему главе Госавтоинспекции Ставропольского края Алексею Сафонову.

«Такой же, как у экс-начальника ГИБДД Ставрополья!», «Точно, и цветочные вставки и вензельки», - рассуждали, приглядываясь к унитазу на фотографиях, пользователи соцсетей.

Продавщица Алина объяснила: лот никакого отношения к высокопоставленному правоохранителю не имеет.

- Не начальника ГИБДД унитаз, не на-чаль-ни-ка! Не его! Мой! Новый! – будто уже в десятый раз настойчиво отчеканила в телефонном разговоре девушка.

Она рассказала «Комсомольской правде» - Кубань», что привезла этот «золотой» унитаз, который все увидели на сайте объявлений, из-за границы специально для VIP-зала в кальянной, но он не пригодился. Алина добавила, что сантехникой никто не пользовался. Также девушка отредактировала текст объявления и предложила скидку для всех гаишников.

- НОВЫЙ - это значит, что не одна Ж*** на нем не сидела. Привезён из Европы, не из Ставрополя. Куплен был для заведения, приезжайте, смотрите. Для людей, которые 30 тысяч в руках никогда не держали, торг не уместен! Скидки гаишникам - 5%, - говорится в описании к товару.

Стоит отметить, что сейчас на сайте объявлений можно найти еще пару объявлений предприимчивых бизнесменов – они также выставили на продажу похожую сантехнику, в одном и них даже есть «золотая» раковина, как у экс-начальника ГИБДД Ставрополья.

Напомним, у главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в доме обнаружили «золотую» ванную комнату. Позже его отец прокомментировал, что материальную ценность интерьера сильно преувеличили, в частности, по его словам, «золотой унитаз» они купили за 23 тысячи рублей.

Сафонов подозревается в том, что, занимая должность начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, промышлял в составе «транспортной мафии». Следователи полагают, он получил взятку в размере 19 млн рублей. Экс-начальника Госавтоинспекции края арестовали на два месяца, до 19 сентября 2021 года. Заключили под стражу и еще пятерых его подельников (трое - сотрудники полиции), еще двоих посадили под домашний арест.

22 июля стало известно, что один из арестованных, экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД Александр Аржанухин, впал в кому и находится сейчас в больнице.

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