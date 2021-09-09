Возводится дублер Босфора: опасно ли строительство Стамбульского канала для побережья Краснодарского края

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26 июля 2021 года в Турции начали строить Стамбульский канал – дублер пролива Босфора. Искусственная судоходная водная артерия соединит Черное море с Мраморным. Открыть канал планируют в 2027 году.

Этот проект Эрдогана местные активисты называют сумасшедшим. Претензии есть и с российской стороны – критики считают, что нужно бить тревогу, якобы после строительства канала Черное и Азовское моря начнут стремительно мелеть. Также обсуждаются версии, что побережье Краснодарского края «отступит» от берега на несколько метров из-за разницы высот.

Ситуацию со строительством канала «Стамбул» и перепадами уровней морей «Комсомольской правде» - Кубань» разъяснил ученый РАН.

- Небольшая разница в уровнях частей Мирового океана есть, она связана с отличиями в плотности воды, стоком рек, приливами - отливами, ветровыми нагонами и сейшами. Эту разницу хорошо видно по данным спутниковой альтиметрии, и имеет она порядка несколько сантиметров, то есть на масштабе морей она визуально незаметна, - пояснил в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, кандидат географических наук Клим Григоренко. - Земной геоид вообще имеет сложную форму и отличается от относительно упрощенного эллипсоида вращения, например север Индийского океана на 180 метров ниже, чем запад Тихого, и это все речь об уровне моря. Только связано это не с океаническими течениями, а с уравновешиванием неравномерно распределенных масс при вращении планеты вокруг собственной оси в космосе.

Ученый отметил, что при всем при этом, Черное море непрерывно течет в Мраморное, а Мраморное в Черное, Азовское море непрерывно течет в Черное, а Черное в Азовское, Средиземное море постоянно течет в Атлантический океан, а Атлантический океан постоянно течет в Средиземное море. Во всех случаях это два разнонаправленных потока, на поверхности из более легкой воды, на дне из более плотной, и эти движения уравновешены.

- Измерения объемов встречных потоков вод - задача актуальная и интересная, например, уменьшение стока Дона в Азовское море уже привело к увеличению затоков черноморской воды через Керченский пролив. Из-за этого и выросла соленость Азовского моря, что очень понравилось медузам, которые просто прекрасно себя там чувствуют. Так же и между Черным и Мраморным морями, только естественный пролив Босфор вдвое глубже и в десять раз шире в самом своем узком месте, чем планирующийся к постройке Стамбульский канал. Поэтому кардинально система водообмена между морями не изменится, - заключил Клим Григоренко.

В связи с этим можно сказать, что никакие изменения после строительства Стамбульского канала не коснутся побережья Краснодарского края, Черное и Азовское моря не обмелеют, а тем более не изменится экология региона и страны в целом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Канал «Стамбул» — проект искусственной водной артерии, которая должна соединить Мраморное и Чёрное моря. Его протяжённость составит 45 км, ширина — 145-150 метров, глубина — более 20 метров.

Пролив Босфор— его протяжённость составляет около 30 км. Максимальная ширина пролива — 3700 метров, минимальная — 700 метров. Глубина — 33-80 метров.

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