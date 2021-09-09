Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 сентября 2021 года: пункты вакцинации от коронавируса появились в кубанских вузах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса началась на Кубани почти год назад. За это время прививку от страшной инфекции поставили 1,8 миллиона местных жителей. Эта цифра продолжает расти.

Задача – чтобы вакцину получили минимум 80% взрослого населения. Тогда в Краснодарском крае выработается коллективный иммунитет. Это лучший способ борьбы с инфекцией.

Чтобы ускорить темпы вакцинации, в кубанских вузах появились прививочные кабинеты. Они уже распахнули двери в КубГУ и КубГАУ.

Студенты и сотрудники заведений получили возможность получить вакцину прямо в стенах вузах. В КубГУ пункт вакцинации распахнул двери в медицинском кабинете общежития №3, в КубГАУ – в поликлинике на улице Калинина, 13, литер «А».

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