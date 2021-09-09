«Драка между малышами - это способ коммуникации»: директор детсада, где один ребенок жестоко избил другого, выступил со странным заявлением

Фото: кадр из видео

Мама четырехлетнего Дани из Краснодара Ольга водит сына в частный детсад всего два месяца. Учреждение женщина всегда хвалила – и за ребятишками там хорошо смотрят, и сами воспитанники довольны. Сын ее с удовольствием ходил туда. Но недавно Ольга взяла свои слова обратно.

- Моего сына избил другой мальчик, а воспитатели все это пытались замять, - плачет Ольга.

Это случилось несколько дней назад. Ребятня вместе с воспитателями отправилась на прогулку после обеда. Дети бегали и играли. Но в какой-то момент один из воспитанников прижал Даню к стене кирпичного забора и начал избивать. Малыш бил другого малыша по спине, по голове. А когда ребенок упал на землю, прыгал по нему и пинал ногами. Все это попало на камеру видеонаблюдения, которая установлена во дворе детского сада.

- О том, что случилось мне, конечно же, не сообщили, - рассказывает Ольга. – Администратор в тот день написала мне с просьбой забрать ребенка, сказала, что Даня во время прогулки ударился в столб и сильно ушибся.

Я попросила предоставить записи с видеокамер, ведь знаю, что в саду они есть. Администрация садика гордится этими самыми камерами, утверждает, что это - особый способ безопасности для воспитанников. И даже у них на сайте указано, что это – их новшество.

Когда мать посмотрела кадры, пришла в ужас.

- Моего ребенка избивали. Он плакал, кричал, пытался найти помощь, убегал от обидчика. Но никто так и не отреагировал на это - воспитатели сидели неподалеку и разговаривали между собой. На моего ребенка они не обращали никакого внимания, - говорит Ольга.

На кадрах видно, как потом к Дане подбежал еще один ребенок и тоже начал его избивать. Даня даже не сопротивлялся.

- Даня у нас совсем слабенький - у него задержка в развитии речи, - объясняет мама. - Мы тратим огромные деньги на его лечение - водим его к психологу и различным специалистам. А сейчас нам придется потратить деньги еще и на восстановление после избиения - на теле моего ребенка огромные синяки, а во лбу - шишка. Даня очень ослаб, даже кушать отказывается.

А вот дирекция садика утверждает, что драка между детьми - это особенный способ коммуникации.

- Дети так общаются, познают мир, - объяснил «КП»-Кубань» директор учреждения Владимир. - В этом нет ничего такого! Драка - это способ коммуникации. Можете спросить у любого психолога - он это подтвердит.