Лихорадка Западного Нила: прогнозируется ли вспышка опасной инфекции на Кубани

На Кубани в этом году много комаров

Новость о широком распространении лихорадки Западного Нила на юге России взбудоражила жителей Кубани. Они сообщают о новой напасти, которая, возможно, придет осенью в регион. Люди переживают за свое здоровье и здоровье близких. Подогревает страхи погода. В этом году из-за влажного лета появилось много комаров, которые являются основными разносчиками болезни. Циклоны, бушевавшие в регионе все лето, резко увеличили количество насекомых. На полчища комаров жаловались со всех концов Краснодарского края. В нескольких районах были даже замечены тигровые комары.

- С комарами у нас в этом году все гораздо печальнее, чем в прошлом. Было много луж, стоячих водоемов, где комары размножались. Но для того, чтобы разносить лихорадку Западного Нила, ее нужно сначала принести в регион. Это делают перелетные птицы. Пока пролета нет, лихорадки на территории края быть не должно. К тому же, занос большинства заразных болезней происходит обычно при весеннем прилете птиц с юга, - рассказал «КП» - Кубань» биолог Вениамин Голубитченко.

В Роспотребнадзоре говорят о стабильной обстановке. На конец августа показатель заболеваемости не превышал среднемноголетних значений. Однако в ведомстве отметили, что из-за теплой и затяжной осени популяция кровососущих еще может увеличиться.

- Но тревожиться не стоит, - успокаивают в кубанском Роспотребнадзоре. - В прошлом году на Кубани был зафиксирован один случай заболевания, столько же этим. Поэтому предпосылок для паники нет.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

- Лихорадка Западного Нила может протекать в трех формах - бессимптомной (80% всех случаев заражения), лихорадочной и нейроинвазивной (примерно 1 случай на 150 заболевших). Самая тяжелая – последняя, - говорит инфекционист Дарья Панина. - При ней поражается центральная нервная система, у пациента появляется менингит, энцефалит или менингоэнцефалит. Смертность составляет от 4 до 29%, и наивысшая - среди лиц старше 60 лет. К группе риска относятся также пациенты с иммунодефицитными состояниями. Чтобы защитить себя от вируса, на природе нужно пользоваться репеллентами и носить одежду, закрывающую тело. Дома ставить сетки на окна и включать фумигаторы, а также обрабатывать территорию земельных участков, особенно вблизи водоемов, от комаров.