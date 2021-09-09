Сразу две агавы зацвели в Сочи

В Сочи зацвела агава Фото: Виктор КЛЮШКИН

Еще вчера клумба около Сочинского почтамта выглядела совсем по-другому, но буквально в одно мгновение ландшафт изменился – посредине цветника вдруг выросли деревья! Впрочем, это никакие не деревья, в центре курорта расцвели две агавы, «выстрелив» вверх исполинским «шестом» со своими цветами на расстоянии трех метров друг от друга.

В Сочи зацвела агава Фото: Виктор КЛЮШКИН

Агава – уникальное растение, и многие путают её с огромным алоэ. А когда она цветет – это маленькая сенсация. Дело в том, что распускается агава один раз в 50-100 лет. Отцветет - и погибает.

На Кипре, например, агавы широко культивируются как декоративные. Но и в Сочи они прижились и неплохо себя чувствуют. К тому же на российском курорте о них заботятся, укрывая на зиму дышащей материей, чтобы растения не замерзли.

- Во время цветения агава «выстреливает» отросток, на вершине которого небольшое соцветие, в нем бывает до 10 000 цветков, - говорят в Сочинском нацпарке.

Сколько лет сочинским агавам, неизвестно. Но цветут они один раз, и это – большое событие.