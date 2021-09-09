В Краснодаре полковник полиции за 40 миллионов рублей хотел закрыть глаза на «преступную группировку»

Сейчас правоохранителя допрашивают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупное задержание произошло в Краснодаре. Добычей силовиков стала крупная рыбеха - заместитель начальника информационного центра ГУ МВД по краю Александр Полянчев. 37-летнему полковнику полиции вменяют «Посредничество во взяточничестве». Причем суммы, которые значатся в материалах дела, просто космические. 40 миллионов правоохранитель требовал за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в январе 2021 года сотрудники МВД вышли на двух мужчин, незаконно распространявших запрещенные препараты.

- Подозреваемые занимались торговлей синтетическим противоэпилептическим средством. Без рецепта употреблять его очень опасно, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - При обыске у них нашли около пяти тысяч таблеток.

Преступление налицо — мужчины стали фигурантами уголовного дела по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Статья серьезная — по ней злоумышленникам могло грозить тюремное заключение на срок до 8 лет. Но один из сотрудников краевого главка усмотрел признаки более тяжкого преступления. Мол, подозреваемых можно подвести к статье «Организация преступного сообщества». За это сроки более суровые — от 12 до 20 лет. Так у правоохранителей и родился план — «договориться» с фигурантами дела за взятку.

Задержанным намекнули на то, что за деньги утяжелять статью не будут. Гонорар озвучили сразу — сотрудники правоохранительных органов запросили ни много ни мало 40 миллионов рублей. Эта информация стала известна силовикам.

В итоге уже 7 сентября мужчина (его данные в интересах следствия пока не разглашаются. - Авт.) передал заместителю начальника информационного центра ГУ МВД Александру Полянчеву аванс от крупной суммы — в руки он получил 3 миллиона рублей. После этого полковника полиции поймали с поличным и задержали.

- На него уже возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудник МВД задержан. Причастность иных должностных лиц устанавливается, - сообщил источник в силовых структурах.

Стоит сказать, что полковник полиции в ОВД служит уже больше 20 лет. А свою нынешнюю должность Александр Полянчев занял два года назад.

При этом его фамилия в 2012 году фигурировала еще в одном скандале по поводу нарушения антикоррупционных законов.

Тогда стало известно, что в ОМВД по Курганинскому району начальник отдела полиции Станислав Башкатов перевел на должность начальника отдела уголовного розыска своего пасынка Александра Полянчева.

- Он после прохождения аттестации остался работать в подчинении отчима, - рассказывали "РГ" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Кроме того, заместитель начальника отдела МВД по Курганинскому району незаконно присвоил звание майора полиции.

Тогда вопрос о дальнейшем месте работы сотрудника решался. Но все приказы о его поощрении и присвоении ему звания "майор" отменили.