«Пятёрочка» позаботится о будущих мамах на Северном Кавказе

Каждую среду беременные женщины будут получать скидку 10% при покупках с «Выручай-картой» в магазинах сети.

Чтобы принять участие в проекте и воспользоваться скидкой беременной женщине необходимо вступить в «Детский клуб» в мобильном приложении «Пятëрочки» - заполнить анкету в разделе «Жду ребёнка», и каждую среду скидка автоматически будет проводиться на кассе при оплате с применением «Выручай-карты». Акция действует во всех «Пятёрочках» в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия до 31 января 2022 года.

«Идея акции зародилась вслед за государственной инициативой поддержки беременных, по условиям которой женщина, вставшая на учёт на раннем сроке, получает выплату. Региональный проект «Пятёрочки» «С заботой о будущих мамах» - следующий шаг со стороны бизнеса в поддержке российских семей и материнства, а также часть корпоративной программы социальной ответственности торговой сети. Будущие мамы нуждаются в особом внимании и заботе, и мы рады помочь в этом. В наших магазинах уже действует социальная программа для семей с детьми, и новый проект стал прекрасным его дополнением», - комментирует начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

По результатам оценки эффективности проекта будет приниматься решение о его масштабировании на другие регионы. С информацией об акции также можно будет ознакомиться в женских консультациях и поликлиниках, где размещены рекламно-информационные материалы. Подробные условия участия в акции на сайте https://lp.5ka.ru/zabota-mamy/ и по телефону горячей линии: 8 800 555 55 05.