Подарок горожанам

На набережной Туапсе появились новые арт-объекты. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В канун Дня нефтяника сотрудники Туапсинского НПЗ установили в сквере на набережной фигуры краснокнижных животных – черноморского дельфина «Афалина» и белого медведя.

Заботясь о сохранении животного мира и поддерживая устойчивое состояние экосистем, ПАО «НК «Роснефть» реализует ряд программ по изучению и сохранению краснокнижных животных.

Белый медведь является одним из основных видов-индикаторов устойчивого состояния арктических экосистем. «Роснефть» уделяет повышенное внимание популяции животных в их естественной среде проживания, проводя с 2014 года целевые экспедиции по мониторингу и изучению белого медведя в российском секторе Арктики. Во всех российских зоопарках эти животные находятся под опекой Компании.

А совместно с учеными института океанологии нефтяники инициировали трехлетний проект по исследованию дельфинов Черного моря. В рамках данного проекта были проведены две полномасштабные морские экспедиции вдоль побережья Краснодарского края, каждая - протяженностью около 1000 км.

- Надеемся, что арт-объекты станут украшением города и напоминанием о том, что необходимо беречь окружающий нас мир, - отметила на церемонии открытия арт-объектов заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Надежда Максименко.

Гость с севера и обитатель Черного моря выполнены сотрудниками предприятия в рамках акции дочерних компаний Роснефти. Умельцы с Туапсинского НПЗ изготовили чертежи, разработали концепцию скульптур. Получилась настоящая ювелирная работа - для того, чтобы сварить тонкие прутья, нужны особое мастерство и творческий подход. Фигуры наполнили природными материалами, среди которых керн - горная порода, которую достают из скважины во время бурения.

ПАО «НК «Роснефть» реализует проекты по изучению и сохранению краснокнижных животных

- Скульптуры очень хорошо вписываются в общественное пространство города. Я думаю, что благодаря подобным арт-объектам набережная станет центром притяжения жителей и гостей Туапсе, – отметил на открытии главный архитектор Туапсе Михаил Воронков.

Планируется, что в дальнейшем сквер будет пополняться другими фигурами, а на территории появится подсветка.