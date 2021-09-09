Он не разговаривает: В Геленджике ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракционы

Фото: Городской парк Геленджика

Анна из Москвы и ее пятилетний сын приехали на отдых в Геленджик. Чтобы порадовать ребенка, мать повела его в городской парк аттракционов. Качели, карусели и лабиринты – развлечений было много, но ребенок захотел покататься на «Веселых горках». Женщина согласилась и оплатила билет. Однако контролер закрыла вход перед мальчиком с синдромом Дауна, мотивируя свои действия тем, что он не разговаривает.

- Можете позвать администратора, и он вам все скажет. Вы только что сказали, что у него синдром. У нас нельзя, - отрезала девушка.

В парке аттракционов отказались комментировать инцидент. В дело вмешалась прокуратура.

- Органы прокуратуры края организовали проверку информации, распространенной в социальных сетях о том, что в городе-курорте Геленджике 5 -летнего ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион из-за того, что мальчик не разговаривает. В настоящий момент устанавливается контакт с мамой для выяснения деталей произошедшего, - рассказали в пресс-службе краевого надзорного ведомства.