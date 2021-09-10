Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 сентября 2021 года: свыше 5,5 тысячи жителей Кубани умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Уже больше месяца на Кубани ежедневно фиксируется больше 230 новых случаев заражения страшной инфекции. Инфекционисты заявляют, что сейчас Краснодарский край переживает третью волну заболеваемости. Когда она закончится, не знает никто. Медики уже давно не дают прогнозов.

Считается, что лучший способ снизить заболеваемость – массовая вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За это время прививки от страшной инфекции поставили свыше 1,8 миллиона жителей Краснодарского края. Эта цифра продолжает расти. Когда вакцину получат хотя бы 80% взрослого населения региона, на Кубани может выработаться коллективный иммунитет. Это лучший способ борьбы с инфекцией.

Пока на Кубани его нет. За последние сутки в Краснодарском крае было зафиксировано 239 новых случаев инициирования. Самыми зараженными коронавирусом районами региона стали Краснодар и Сочи. Здесь положительный тест сдали 60 и 56 человек соответственно.

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