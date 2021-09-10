«Нам рук не хватает!»: корреспондент «КП» провела день со скорой в Сочи и узнала, почему врачи так долго едут на вызов

"Скорая" на вызове у мужчины с отеком легких: фельдшеру потребовалась реанимация Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Соцсети взорвались - в сочинских пабликах народ активно обсуждает, что якобы местная неотложка не такая уж и скорая. Один из блогеров даже записал видеообращение к министру здравоохранения России, сетуя, что больные ждут приезда «03» не пару часов, а пару суток.

Мы решили проверить - действительно ли пациенты ждут так долго, и напросились на «передовую». Заодно выяснили, правда ли, что фельдшеры в Сочи отсиживаются «в кустах», как это было сказано в видеообращении, когда у пациента жар.

Наш корреспондент (крайняя справа) провела с врачами скорой весь день Фото: Елена МОСКАЛЕВА

«Покой нам только снится»

В оперативном отделе центральной подстанции Скорой медицинской помощи Сочи, как оказалось, тихо не бывает. Здесь круглосуточно сидят на телефонах 12 диспетчеров. В высокий сезон, а сентябрь как раз такой, число операторов увеличивают до 20. Это фактически «штаб всей скорой». Здесь принимают вызовы, передают их выездным бригадам экстренной или неотложной помощи, а также отслеживают все этапы их исполнения.

"Штаб скорой": сюда поступают звонки на 03 и 112 Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Схалтурить у фельдшеров не получится, - уверяет заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Сочи Дмитрий Снежко. – Каждый шаг медиков контролирует «Глонасс», любое отклонение от маршрута – четко фиксируется. Любое промедление может стоить кому-то жизни.

Летом на телефоны сочинской скорой помощи в сутки поступает до 3000 обращений.

Один из опытнейших сотрудников сочинской "скорой" Татьяна Черных в профессии больше 48 лет Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Около 900 из них являются вызовами, на которые выезжают наши бригады, - рассказывает Дмитрий Снежко. – В межсезонье (с середины сентября. - прим. Авт.), когда туристы разъезжаются, количество вызовов сокращается практически вдвое. Порядка 300 обращений передаем «неотложке» при поликлинических отделениях. Как правило, это ситуации, не угрожающие жизни человека: высокое давление, температура, боль в ухе. Весомую часть обращений удается снять консультациями врачей, которые также заступают на дежурство.

Реанимационная бригада приехала на вызов Фото: Елена МОСКАЛЕВА

По словам операторов, самое спокойное время - ранее утро. Ночью – телефон практически не смолкает. 8 сентября, например, первый вызов поступил в 00:02– у ребенка поднялась высокая температура. Следующий звонок в 00:04 минуты – травма лица у молодого парня. К половине десятого утра операторы уже приняли 290 вызовов. Но это в будни.

- Выходные проходят «веселее», - рассказывает и. о. главврача сочинской станции скорой медицинской помощи Минздрава Краснодарского края Александр Александров. - Тут и драки, и поножовщины, и дорожно-транспортные происшествия, и передозировка наркотиков. И даже старушки с бессонницей и чихающими котиками. Напряженный период и в сезон непогоды. Только за последний шторм бригада выезжала к трем утопленникам. Порой люди сами ищут себе приключения, усугубляя и без того сложную ситуацию в медицине. Причем, чтобы ни случилось со здоровьем, в нашей стране в первую очередь вызывают скорую. Даже если загнал занозу или заболел зуб.

«Пара лишних рук не помешала бы»

На скорой не скрывают: медиков катастрофически не хватает. Зачастую на вызов едет один фельдшер. Этими специалистами сочинская скорая укомплектована на 60%, по врачам – солидный недобор.

- Этим летом за счет собственных средств мы привлекли 83 специалиста, из которых большая часть – фельдшеры, - продолжает Александр Александров. – Летом работает 65 бригад, в межсезонье – 53. На территории курорта расположено 5 подстанций: в Лазаревском, Лоо, центре Сочи, Хосте, Адлере и пункт стоянки в Красной Поляне. Согласно регламенту, все вызовы, поступающие по номеру «03», подразделяются на экстренные и неотложные. Экстренные – это аварии, электротравмы, утопления, дети до трех лет – бригада обязана прибыть на место в течение 20 минут. Неотложная форма – это те вызовы, где нет угрозы жизни человека: высокое давление, температура, обострение хронических заболеваний. Время приезда бригады в таких случаях не регламентируется. И к пациенту приедет первая освободившаяся скорая, если, конечно, не появится экстренный вызов. Этим и вызвано более длительное время приезда.

Бригада вернулась на базу, чтобы взять "кювез" для младенца. Малышу предстоит переезд из Лазаревского в Сочи. Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Смена у работников скорой помощи начинается в 8 утра и длится 24 часа. Самые сложные вызовы приходятся на долю реанимационных бригад. Их в сочинской скорой - две. Реанимобили оборудованы всем необходимым: дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кислород, и прочее, что позволяет оперативно проводить реанимацию пациента. Но порой даже самые высококвалифицированные специалисты оказываются бессильны, а оборудование - бесполезно.

Рабочая смена врача-реаниматолога Натальи Ропотовой началась с вызова на «передоз». Прибыв по указанному адресу, медики лишь зафиксировали биологическую смерть молодого мужчины, причем наступила она за пару часов до вызова скорой.

Врач-реаниматолог Наталья Ропотова в "скорой" 19 лет Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Потом поехали на аварию. Мотоциклист на улице Донской влетел под легковушку. Там, слава богу, без трупов обошлось. Пострадавшего увезли в больницу, - рассказывает Наталья.

Наталья Михайловна работает в скорой 19 лет, из которых 15 - в Сочи. Ее бригада дежурит на всех «литерных» мероприятиях, включая «Формулу-1», а также многочисленные инвестиционные и экономические форумы.

Напарник Натальи Михайловны фельдшер Александр Бондаренко рассказывает, что чего только на дежурствах не происходит – даже роды принимают, причем как дома, так и в машине. У Александра жена и двое детей, глава семьи старается находить время на все, хотя порой приходит домой и даже разговаривать не хочется.

- Но детский смех – лучшее лекарство, - улыбается Александр. – Ради него хочется жить и спасать жизни других.

На следующий вызов я еду вместе с реанимационной бригадой. Помощь медиков нужна 74-летнему мужчине, у которого отек легких. Фельдшер вызвала подкрепление, пациенту совсем плохо. На дорогу уходит 7 минут. Врачи буквально забегают на 4-й этаж старенькой пятиэтажки. Над пациентом уже хлопочет фельдшер Ирина Васильева.

"Скорая" на вызове у мужчины с отеком легких: фельдшеру потребовалась реанимация Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Был без сознания, сняла кардиограмму, измерила уровень сахара в крови. Все в норме, - перекидываются фразами коллеги. – Жена говорит - пару дней назад отказался от еды, пропала речь. Он лежачий, после инсульта.

В квартире пахнет валерьянкой. Жена – сухонькая старушка - с трудом пытается вспомнить названия лекарств, которые пил муж накануне. В анамнезе – букет хронических заболеваний. Медики принимают решение о госпитализации.

Тяжелых пациентов фельдшеры транспортируют к карете "Скорой помощи" на носиках. Порой, преодолевая несколько лестничных пролетов Фото: Елена МОСКАЛЕВА

«Ехали на пожар, попали – на ремонт»

Дальше я пересаживаюсь в машину к другой бригаде, и едем на… пожар. Оказывается, скорые автоматически выезжают и на такие вызовы. Мчим по дороге с мигалками и по пути «догоняем» пожарный расчет. По имеющейся информации, на 5-м этаже многоквартирного дома – задымление. Мы на месте уже через 10 минут.

Фельдшер скорой Ирина Васильевна ждет "вестей" от пожарных Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Но пожара нет. А в «горящей» квартире делают ремонт: бдительные соседи перепутали гарь от «болгарки» с дымом. И пожарные, и медики фиксируют ложный вызов. И, как мне показалось, с облегчением вздыхают. Уж лучше ложный вызов, чем – пострадавшие!

Вызвали на пожар: оказалось - ремонт Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Следующий пункт назначения - женская консультация. Тут скорую вызвали для беременной с судорогами. С мигалками домчались за 10 минут. Пациентки, которую оставили дожидаться скорую в приемной, на месте нет. Доктор звонит будущей маме и узнает, что женщине стало легче и она… пошла домой. Врач-гинеколог разводит руками. Фельдшер скорой горько улыбается – еще один вызов «вхолостую».

"Ложные" вызовы для "03" - частое явление. На их обслуживание тоже уходит время Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Будто в «кошки-мышки» играем, - негодует Ирина Васильева. – Из-за таких вызовов страдают те, кому помощь действительно необходима.

Но ничего не поделаешь. Ирина докладывает ситуацию на станцию Скорой помощи и берет новый вызов: в этот раз пациент с подозрением на ковид. Скорая мчит на улицу Пирогова. Фельдшер переодевается на ходу. Ковидные костюмы есть в каждой бригаде, эпидемиологическая обстановка до сих пор неблагоприятная. Поэтому к таким пациентам надо приезжать защищенным.

На вызов с подозрением на "ковид" медики переодеваются практически "на ходу". Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Параллельно интересуюсь у водителя: сколько километров бригада «наматывает» за смену.

- В среднем от 170 до 220 километров, - рассказывает Андрей. – Но бывают смены, когда по 400 километров проезжаем. Все равно, что в Краснодар съездил.

Но фельдшер меня с собой к ковидному больному не берет, говорит, что это очень опасно. С начала эпидемии сочинские медики похоронили много коллег. Поэтому я выхожу из машины, а бригада едет дальше.

За смену водители "03" в среднем проезжают от 170 до 250 километров. Не всегда подъезд к дому - удобный. Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Привычка спасать людей

Кстати, пока мы ездили вместе Ириной Васильевой, я узнала, что она работает фельдшером в скорой помощи больше двух с половиной лет.

- В среднем в смену бывает от 10 до 12 вызовов, - рассказывает фельдшер. – Зависит от состояния пациента и количества госпитализаций. Одно дело ребенка осмотреть, другое – пожилого человека с отеком легких. Я работаю одна и порой элементарно не хватает рук, чтобы выполнить все необходимое. Бывает, что прошу родственников подержать капельницу, пока сама снимаю кардиограмму. Обычно просьбу воспринимают адекватно. Не отказывают.

Фельдшер Александр Бондаренко: "Мы отдыхаем, пока едем с одного вызова на другой". Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Но встречаются и агрессивные люди, особенно, когда скорая, по их мнению, приехала не достаточно быстро.

- Один раз на меня вообще собак натравили, - рассказывает Ирина. – А оскорбления в наш адрес и вовсе - дело привычное. Списываем все на нервы пациентов. Вот только о наших нервах кто подумает?

Дома Ирину ждет с работы четырехлетний сын. Женщина жалуется, что не всегда удается уделить ребенку должное внимание.

- Родственники говорят - увольняйся, а я – не могу. Привыкла уже людей спасать. Еще бы это ценили!

Проведя с бригадой «03» всего несколько часов, понимаешь, какой это адский труд. И физически, и психологически. Конечно, медики – ребята стойкие, и теоретически ко всему готовы: и в огонь, и в воду, но – в первую очередь – это тоже люди. У которых есть семьи, родные и близкие.

Подготовка "кювеза" для транспортировки новорожденного в реанимацию Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Кстати, зарплата фельдшера скорой медицинской помощи с категорией и стажем работы за 237 отработанных часов составляет 59 тысяч 600 рублей. Врач за аналогичную ставку получает почти 88 тысяч рублей.

Легко судить о работе «03», сидя не диване. А вы попробуйте ехать на вызов, «продираясь» сквозь пробки, или бежать с тяжеленным чемоданом в руках на последний этаж высотки. Даже транспортировка тяжелого пациента до кареты скорой помощи происходит на носилках. А габариты у всех разные. И помочь фельдшеру может только водитель. Так что диванным критикам, может, прийти на пару дней волонтерами на станцию скорой помощи и своими глазами увидеть, почему скорые не всегда и не ко всем приезжают оперативно. А вместо того чтобы обрывать телефоны «03», может, стоит вовремя посещать терапевта в поликлинике?