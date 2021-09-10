Третьеклассник из Анапы выходил самку богомола со вспоротым брюхом

Самка богомола в семье Ярослава теперь вместо домашнего животного

Никому из взрослых и в голову не придет спасать богомола. Несмотря на свое "богоугодное" происхождение, насекомое это чаще отпугивает, чем вызывает сочувствие. Но 9-летний Ярослав Соколов из Анапы - настоящий Айболит.

Богомолу, которого в семье третьеклассника теперь все ласково зовут Машей, повезло, что Ярослав попался на его жизненном пути.

- Сын принес его раненым. Выпал из клюва воробья. Брюшко зажило, но во время линьки она упала и повредила все лапки. Только левая передняя лапка была рабочей. Ухаживали за ней, кормили, поили. Сейчас уже активно передвигается, но не как раньше. Задние лапки так и не пришли в норму. Охотиться сама она пока не в состоянии, продолжаем кормить, - рассказывает мама Ярослава Анастасия.

Богомол живет в квартире Фото: Личный архив

Пол Маши определяли по инструкциям из интернета (да, есть там и такое!). Чтобы богомолиха не голодала, каждый день ей приносят свежатинку - жуков "солдатиков". Они шустрые и встречаются в Анапе чаще богомолов, не жалко пустить на пропитание.

- Клопы сочувствия не вызывают, потому мы их скармливаем богомолу, - смеется мама мальчика.

Зато из-за каждого хромого, бездомного котенка или щенка дома - скандал. У Ярослава сильнейшая аллергия, жить с пушистыми животными ему просто противопоказано.

- Он бы вообще всех котят домой приносил, - продолжает Анастасия.

Ярослав пока не мечтает быть доктором, он хочет стать военным Фото: Личный архив

Казалось, сам бог велел Ярику идти в мирную и такую нужную людям профессию - доктора. Но он, как папа и дедушка, хочет быть военным.

Хотя все еще может измениться.