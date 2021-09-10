Девятиклассник из Новороссийска потратил выигрыш на корм для бездомных собак

Фото: predannoe_serdce_novorossiysk

Настоящий урок доброты дал ученик новороссийской школы № 27 Вова Иванов. Подросток принял участие в конкурсе по цифровой и финансовой грамотности. Школьник создал видеоролик и объяснил, как защитить виртуальные деньги от мошенников. Ему присудили первое место. Выигрыш он не стал класть в копилку или тратить на себя – на 15 тысяч рублей он купил корм для собак. Еду для бездомных четвероногих мальчик отдал в центр передержки волонтерского общества «Преданное сердце». Вова купил 165 килограммов собачьего корма. Теперь более 50 бродяжек, попавших в беду, будут сыты.

Фото: predannoe_serdce_novorossiysk

- Этого объема нам хватит на неделю, - отметила волонтер центра Наталья. – Что нас поразило, ребенок не потратил деньги на игрушки или сладости. Человек подумал о тех, кому сложнее всего в такие тяжелые времена. Наша благодарность не знает границ!

Фото: predannoe_serdce_novorossiysk

Владимир Иванов – частый гость в центре передержки. Сюда мальчика привели родители. Екатерина и Владимир сами волонтеры. Они помогают транспортом, приезжают в гости к собакам, выгуливают их.

- Мы не видим в этом ничего необычного. Это были деньги сына и его осознанное решение, - рассказала «КП»-Кубань мама школьника Екатерина.