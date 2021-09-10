Мужчина украл бокс для сбора средств на лечение ребенка в Краснодаре

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Боксы для сбора средств на лечение детей стоят везде: в магазинах, пекарнях и даже салонах красоты. Они принадлежат благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь людям.

Чаще всего боксы ставят прямо на кассах. Чтобы человек не прошел мимо и оказал помощь. Здесь есть все: от информации о ребенке до конкретных счетов, куда поступят деньги.

Только помогать детям готовы не все. Некоторые даже готовы нажиться на чужом горе.

Так сделал мужчина в Краснодаре. Он зашел в пекарню в центре города – на улице Одесской. У него в руках был огромный пакет. Его мужчина сразу запихнул на прилавок. Видимо, чтобы отвлечь внимание кассира.

- Я знаю продавщицу, он зашел за сосиской в тесте, – пишут люди в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина кинул сто рублей на прилавок. Пока продавец отошел за выпечкой, грабитель не растерялся. Он открыл пакет, загрузил туда бокс с деньгами и быстро удалился.

- Он даже сотню с собой забрал, – добавляют в комментариях.

Когда продавец вернулся, след мужчины уже простыл. Вместе с ним исчез благотворительный бокс. Его поисками сейчас занимаются правоохранители.