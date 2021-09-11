Краснодарец с аутизмом стал лицом известного бренда

Фото: iavalerii8

22-летний Валера Ярошенко рекламирует модную одежду, играет главные роли в спектаклях и занимается спортом. Его диагноз мог стать приговором, но благодаря характеру и желанию узнавать новое, молодой человек движется вперед.

После рождения Валера сразу попал в реанимацию. Врачи грозили – малыш не сможет ходить. Потом начались долгие годы лечения: реабилитация, наблюдение у специалистов, бесконечные походы в центры развития, чтобы помочь ребенку. Несмотря на диагнозы, мальчик научился всему, что умеют его сверстники. Пошел в 10 месяцев. Правда, разговорился только к 3 годам. Тогда же появились навязчивые движения, которые бросались в глаза окружающим.

- Валера всегда любил общаться, тянулся к ребятам, стремился быть в коллективе, но общаться он не совсем умеет. Он может присоединиться к компании, но вести разговор, поймать нить беседы или соблюдать правила игры у него не получается. Он вроде среди людей, и в то же время один, - рассказала «КП»- Кубань» мама парня Галина.

Фото: iavalerii8

В школе мальчик учиться не смог. Классические уроки с переменой на 10 минут выматывали его. Пришлось перейти на домашнее образование. Тяги к знаниям Валера так и не проявил. Он до сих пор плохо читает и почти не пишет. Зато творческие способности били ключом. Мальчик пробовал себя в рисовании, дизайне, ходил на пение, играл на гитаре, занимался айкидо. Длинный список закончился внезапно: Валерий попал в театральную студию «Лабиринт», где занимается уже четыре года. Теперь там он – звезда. Ему дали главную роль в спектакле «Остров». Год назад Валера окончил школу моделей.

- Многие знакомые говорили, почему бы сыну не пойти в модели. Но я реагировала, как на шутку. А потом подумала, почему бы и нет. Валера фотогеничный, он любит позировать. Постоянно делает селфи. Любит, чтобы его фотографировали. Сразу позу принимает, когда видит объектив камер, - пояснила Галина. – Валере предлагали контракт в Турции, но одного его отпустить нереально.

Фото: iavalerii8

Сертификат об окончании школы моделей сначала пришлось положить на полку. Вспомнили о нем этой осенью, когда парня пригласили на фотосессию для известного бренда одежды. Валера Ярошенко стал моделью. Для этого у него есть все данные – яркая внешность, рост под два метра и природная артистичность. 20 процентов от продажи джинсов, курток и шортов пойдет на поддержку деятельности общественной организации «Открытая среда».

- Мы знали, что Валера обожает фотографироваться. У него даже есть рубрика в чате, где все ребята фонда общаются. Называется «Как всем эта фотография». Он туда присылает свои фото и спрашивает мнение у ребят, - отмечает волонтер «Открытой среды» Арина Перадзе. - На съемках все общались. Валера слушал фотографа. Все прошло гладко, а наш подопечный даже смог получить гонорар за съемку.

Фото: iavalerii8

Планы у Валеры грандиозные. Он хочет найти свою любовь, открыть бизнес и заработать денег, чтобы отвезти маму в путешествие.