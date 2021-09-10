В Краснодаре заработал флагманский офис банка «Открытие»

Фото:пресс-служба банка "Открытие"

Крупнейший в регионе и один из самых технологичных офисов банка «Открытие» торжественно запустили 9 сентября. В церемонии открытия офиса приняли министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, руководители институтов развития региона и представители ЦБ.

- Мы стали еще технологичнее и ближе к жителям Краснодара и Краснодарского края. Банк «Открытие» является универсальным, надежным инновационным партнером, предлагающим клиентам самые современные финансовые решения. Мы продолжим повышать качество обслуживания, сохраняя индивидуальный подход к каждому клиенту», - сообщил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

Банковский бизнес «Открытия» в Краснодарском крае динамично развивается.

- В 2021 году году мы активно кредитуем частных лиц и предпринимателей региона. Мы получили приток средств на депозиты юридических лиц и крупных частных клиентов. У банка хорошие позиции на рынке сбережений и хороший потенциал развития кредитования, - рассказала управляющая регионального отделения банка Елена Бакуменко. - Совокупный кредитный портфель банка в Краснодарском крае на 1 августа 2021 года составил 31,6 млрд руб, депозитный портфель - 33,3 млрд руб. Активная клиентская база: 83,2 тысячи частных клиентов (из них 26,2 тысячи держателей зарплатных карт банка).

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Для удобства клиентов новый офис банка выполнен в современном стиле с учетом необходимых технологических и эпидемиологических условий. На площади 1,5 тысячи квадратных метров размещена универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов, включая сейфовый депозитарий. При этом потоки разных категорий клиентов розницы, юридических лиц разграничены и не пересекаются друг с другом. Зона премиального обслуживания, а также Private имеют собственные доступы к кассе и отдельные переговорные, гарантирующие конфиденциальность при проведении деловых встреч.

– Мы ориентированы, как на физических лиц, так и на работу с крупным корпоративным бизнесом. Они - наше приоритетное направление деятельности в Краснодарском крае. Сформирована профессиональная команда по работе с крупными клиентами, - пояснила Елена Бакуменко.

Фото:пресс-служба банка "Открытие"

К слову, кредитно-гарантийный портфель КИБа на 1 августа 2021 года составляет 15,3 млрд рублей. Это более чем на 350% превышает показатели 2020 года. В этом году уже заключены договоры проектного финансирования на 13,5 млрд рублей с такими компаниями как ГК Девелопмент-Юг, ГК Неометрия, ГК Кристалл, ГК Метрикс Девелопмент. У нас есть понимание, что по итогам года мы выйдем на цифру кредитно-гарантийного портфеля не менее чем 17 млрд рублей.

– Хочу поблагодарить банк за инвестиции в наш регион. В Краснодарском крае наблюдается беспрецедентный экономический рост. Темпы роста нашего ВРП находятся на исторических максимумах за последние 20 лет. Этот рост стал возможен в том числе благодаря банку «Открытие» и его клиентам, - отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Кроме того, в новом офисе будут принимать всех, кто интересуется инвестиционными программами. Брокерские услуги теперь станут более доступны жителям Кубани за счет выгодного территориального расположения инвестиционной компания «Открытие Брокер», входящей в группу банка «Открытие». Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с региональным бизнесом, чтобы он получал лучший сервис и лучшие услуги на территории края.

Важно, что офис оборудован круглосуточной зоной самообслуживания с банкоматами. Автомобилистам перед офисом доступна парковка на 30 машиномест. Для клиентов с детьми в отделении банка предусмотрена детская зона.