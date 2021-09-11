Одни квитанции забирали, другие выдавали: в Краснодаре на жителей многоэтажки повесили долги за капремонт дома

Дом был построен в 1971 году. Этот номерной знак висит здесь уже половину века. Фото: Евгения Халикова

На фасаде краснодарской кирпичной многоэтажки по улице Красных Партизан, 161/3 ржавый домовой знак висит здесь уже половину века. Возле каждого подъезда скамейки. Правда, посидеть на них нельзя. Они сделаны так, что сидения поднимаются к спинке и скрепляются замком. Так сделали по просьбе жильцов с первых этажей, чтобы никто не присел. В целом же это обычная кирпичная пятиэтажка, коих в краснодарском жилом фонде большинство. Но примерно год назад тихой жизни в зеленом дворе пришел конец. Жильцы дома обвинили председателя ЖСК № 139 в присвоении средств, которые они собирали на капитальный ремонт своей хрущевки.

Дом по улице Красных Партизан 161/3/ Фото: Евгения Халикова

- У нас для управления нашим домов создан ЖСК. В 2016 мы избрали председателем кооператива Павла Десятника, он живет в доме практически со времен постройки, прекрасно со всеми ладил, и мы без опасений доверили ему все делопроизводство по нашему дому, - рассказывает жительница пятиэтажки Светлана Бабак.

Сначала новый председатель вёл дела исправно и претензий к нему не было. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда в квитанциях жильцов на оплату коммунальных услуг внезапно появились суммы по 600-800 рублей больше.

- На вопрос о целях нового сбора руководитель жилищно-строительного кооператива дал туманные объяснения. Мол, был прорыв трубы в подвале и «Водоканал» выставил счет за ремонт и утечку воды, - говорит Светлана.

- Мы пытались попасть в подвал и оценить ущерб бедствия, потому что в доме 129 квартир, умножьте на 600 рублей. Жильцы квартир на первых этажах испугались, что при такой утечке воды не избежать плесени и сырости в комнатах, - подключается и жительница дома Елена Сыроватка. – Но попасть в подвал нам удалось только с помощью участкового, так как председатель дома отказывался открыть двери.

По рассказам жильцов, внутри открылась печальная картина – прогнившие трубы, кое-как перемотанные тряпками. То есть утечка воды если и была, то на ремонте явно сэкономили.

Сгнившие трубы давно нуждаются в ремонте. Фото: Евгения Халикова

Между жильцами дома и руководством ЖСК начал зреть конфликт, который усугубился в декабре 2019 года. А потом собственники квартир стали получать досудебные претензии от «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД». Оказалось, что люди задолжали фонду от 15 и до 18 тысяч рублей, в зависимости от площади жилья. Общая сумма долга 129-квартирного дома перед фондом составила почти 2,4 млн.рублей.

Жильцы дома возмущены двойным списывание по квитанциям Фонда капремонта. Фото: Евгения Халикова

В Пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД» отвечаю очень сухо, как обычно и делают в подобных учреждениях: «В связи с образованием задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении собственников региональным оператором проведена претензионно-исковая работа, мировому судье соответствующего судебного участка направлены заявления о выдаче судебных приказов. Полученные судебные приказы направлены для исполнения в службу судебных приставов».

То есть фонд подал в суд, получил решение и теперь ждет, когда приставы спишут с жильцов деньги. Причем исполнители закона уже начали списывать суммы с людей.

Валентина Гавриловна Ворона до сих пор вспоминает тот ужас, который она испытала, достав квитанцию из почтового ящика! На ее пожилую онкобольную мать повесили долг в 14 тысяч рублей и насчитали пеню за неуплату в размере еще 4 тысяч.

- Но мы же все эти годы оплачивали! Бухгалтер нашего кооператива сама вела расчеты с поставщиками коммунальных услуг и организациями. После сама формировала квитанции на каждую квартиру и разносила по почтовым ящикам! И там был пункт – оплата капитального ремонта! Мы за эти годы не получили ни одной настоящей квитанции от Фонда, - возмущению жильцов нет предела.

Жильцы провели собственное расследование и выяснили удивительную вещь. Несколько лет назад бухгалтер и председатель ЖСК № 139 убедили почтальона не бросать квитанции в почтовые ящики, а стопкой отдавать им. Мол, они сами обработают и включат эти суммы в общедомовые квитки.

- Они мне так объяснили, чтобы не было двойной оплаты. Чтобы они не оплачивали и туда, и сюда. Я им относила. Я абсолютно всему району разношу квитанции, кроме этого дома, - рассказала почтальон Ольга.

Почтальон Ольга уже жалеет. что поддалась на уговоры председателя ЖСК и не разносила квитанциям по почтовым ящикам. Фото: Евгения Халикова.

Программа по капитальному ремонту многоэтажек заработала в 2013 году. Владельцы квартир давали выбор собирать средства на специальном счете конкретного дома или на счете регионального оператора. В 2014 году жители многоэтажки на Красных Партизан решили формировать фонд на собственном счете, который открыли в банке. Туда люди и перечисляли деньги все эти годы. По правилам, председатели самоуправлений могут только пополнять такие банковские счета, а доступ к списанию есть только у Фонда капремонта. Однако, спустя почти девять лет, выяснилось, что регистрация спецсчета была проведена неверно и у Фонда не было доступа к нему. По сути, это был обычный накопительный счет в банке, на который можно было как вносить деньги, так и снимать их. Хранятся ли в банке их миллионы сейчас, жители дома по Красных партизан так и не смогли выяснить. Банковские сотрудники могут предоставить выписку только владельцу счета.

Редакция «КП-Кубань» связалась с председателем ЖСК № 139 Павлом Десятником.

- Я только и делаю, что бегаю сейчас по МВД и другим структурам – рявкнул в ответ он. - Мне некогда объяснять вам. Не хочу. Пусть люди придут ко мне и я им покажу все бумаги, чтобы они отстали от меня.

Экс-председатель ЖСК даже не открывает двери жильцам дома. Фото: Евгения Халикова

На этом наш телефонный разговор окончился, мужчина положил трубку. Но воспользовавшись приглашением, мы отправились вместе с активистами дома в гости к Павлу Васильевичу, чтобы понять, где сейчас эти 2,4 млн рублей, собранные за несколько лет, и почему ими нельзя погасить долг перед фондом. Однако дверь нам никто не открыл. Не вышла и бухгалтер Людмила Дерновская. Мать женщины ответила, что ее нет дома и, мол, они сами пострадавшие в этой ситуации. По решению суда с них удержали 30 тысяч рублей в счет погашения долга.

- А вот дом нашими стараниями словно новенький. Недавно отремонтировали проводку и высадили елочку во дворе, - сказала она.

На эту елочку жильцы без смеха не смотрят. В прошлом году тут спилил трухлявую старую ель, а вместо нее посадили вечнозеленую крошку высотой не более полуметра. С каждой квартиры на такое озеленение удержали по 100 рублей. То есть обошлось деревце в 13 тысяч рублей.

В августе этого года собрание жильцов отстранило от руководства кооперативом Павла Десятника. Его полномочия передали Татьяне Фатейчевой. Сейчас экс-председатель отказывается передать женщине уставные документы и печать. Ведение делопроизводства без этого невозможно. Даже завершить правильно оформление счета для сбора средств на капремонт нельзя. Люди до сих пор получают квитанции, сформированные прежним руководством. Распечатанные на принтере бумажки с общей суммой платы за коммунальные услуги. Сколько они платят за свет, сколько за газ и во сколько им обходиться содержание штата ЖСК – никто не знает.

Из-за долгов жильцы не могут продать квартиры или оформить льготы. Сначала нужно погасить задолженность, которая накопилась не по их вине.

К делу уже подключилась краевая прокуратура. Ведомство начало проверку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В этой ситуации нужно задуматься не о самоуправстве председателя ЖСК, а о том, куда эти деньги ушли? Нет ли здесь состава хищения? - поделился мнением краснодарский адвокат Алексей Иванов, - Я бы людям порекомендовал повторно обратиться в прокуратуру с грамотно составленным заявлением и просьбой разобраться, на какие цели были списаны несколько миллионов, собранных собственниками квартир. И какова роль руководства жилищного кооператива в этом? После проведения прокурорской проверки и их оценки уже можно будет говорить о возбуждении уголовного дела.

- В части отмены состоявшихся судебных решений, я не вижу большой проблемы их отменить при работе с грамотным юристом. Решения выносили скорее всего заочно, в отсутствии людей. И если жильцы дома смогут доказать, что судебное заседание было проведено без оповещения и их не предупреждали о начале судебного процесса, то они смогут оспорить решение судьи. - добавил Алексей Иванов.