Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 сентября 2021 года: почти четыре студентов Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. Сейчас Кубань переживает третью волну COVID-19. Сколько она продлится, никто не знает.
Считается, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она почти год продолжается на Кубани. Только в Краснодаре работают свыше 60 пунктов вакцинации. Несколько прививочных кабинетов даже работают круглосуточно.
На неделе новые пункты вакцинации распахнули двери в вузах Краснодара. За несколько дней здесь поставили прививку 3800 студентов.
Отметим, что пункты вакцинации развернуты в КубГУ и КубГАУ.
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