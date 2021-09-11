Прогноз погоды на выходные 11 и 12 сентября 2021 года в Краснодарском крае: Будет дуть ветер и пойдет дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные, 11 и 12 сентября, жители и гости Краснодарского края наконец-то смогут почувствовать наступление осени. На Кубань придут дожди и ветер. Однако на побережье бархатный сезон еще не закончился.

Так, в эти выходные в краевой столице ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров упадут до +21-24 градусов. Также 11 и 12 сентября в Краснодаре прогнозируется усиление ветра до 12 м/с и кратковременный дождь с грозой.

Черноморское побережье тоже окажется во власти осенней погоды. Здесь ожидается переменная облачность, дожди и усиление ветра. Особенно наступление осени почувствуют жители и туристы Туапсинского района. Там все выходные будет лить сильный дождь с грозой, а порывы ветра достигнут 14 м/с. Выпадет дождь и в курортном Сочи, а температура воздуха прогреется до +25-27 градусов. По прогнозам синоптиков, бархатный сезон на побережье еще не закончился.