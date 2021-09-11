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Происшествия11 сентября 2021 11:25

В сторону Крымского моста затоплена часть трассы

ГИБДД отправляет машины в объезд
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Под Таманью в сторону Крымского моста затопило часть трассы. Участок автодороги Новороссийск - Керчь полностью стоит в воде. Однако на автомобилистов это никак не повлияло - движение продолжается. Причиной подтопления стал дождь, который на днях прошел в этом районе.

- Вода стоит только в одном участке и льется на трассу, - сообщает корреспондент kp.ru Оксана Кадочникова с места событий.

Сейчас на месте работают службы - для откачки воды привлечено свыше 10 единиц техники.

- 21:00 до 05:00 на участке автодороги А-290 Новороссийск - Керчь будут проводиться работы по откачке дождевой воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На месте работают службы и дежурят 2 экипажа ДПС.

Часть трассы в сторону Крымского моста затоплена, движение перекрыто
Видео: Оксана Кадочникова
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