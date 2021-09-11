День образования Краснодарского края: афиша праздника

Краснодарский край 13 сентября отметит 84-ую годовщину со дня образования

Краснодарский край совсем скоро отметит 84-ю годовщину со дня образования. В честь основания региона на Кубани пройдут праздничные мероприятия. Администрация края рассказала «Комсомольской правде» - Кубань , какие события ждут жителей в день рождения региона.

Так, во всех районах региона торжественно поднимут флаг края, а также пройдут выставки и уроки, конкурсы, тематические флешмобы. В день образования региона заслуженные награды получат работники различных сфер, работающие на Кубани и вносящие значимый вклад в её развитие. Например, в станице Тбилисской запланировано открытие «Тбилисского Арбата» как пространства для работ воспитанников художественных школ.

Для студентов Лабинского района пройдет флешмоб на знание истории и традиций региона «Край ты мой Кубанский». А в Крымском районе состоится мастер-класс по граффити.

Большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Так, с 11 по 13 сентября на территории всего края запланировано провести дистанционный фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Задача участников – выложить в социальные сети видео с рассказом о традициях своего народа, истории, пище, музыке.