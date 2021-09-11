«Какое-то безумие!»: арбузы, которыми отравились жители Москвы, были выращены на Кубани

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На днях всю страну шокировала новость - в Москве скончались 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление арбузом, купленным в топовой сети магазинов. Спустя сутки после этого происшествия в реанимацию города были доставлены еще 3 жителей того же дома. Накануне и они полакомились арбузами, купленными в соседнем магазине. На этом массовое отравление не прекратилось. На данный момент из дома госпитализированы еще 11 человек с подозрением на отравление.

По данному делу начали проводить проверки. Выяснилось, что «опасные» арбузы были выращены на Кубани - крестьянско-фермерским хозяйством. На сегодняшний день это - один из крупнейших российских производителей бессемянных арбузов. Фирма поставляет ягоды в крупнейшие сети магазинов. Однако сам руководитель хозяйства — Алексей Каныгин — отрицает некачественность своей продукции. Он считает эту ситуацию “безумием”.

- Наша продукция всегда проверяется на качество, и в этом нет сомнения, - подчеркнул Алексей, и уже предоставил следователям все документы.

За несколько дней до произошедшего - 2 сентября - арбузы, поставленные кубанским производителем, проходили проверку. Лабораторные исследования не выявили нарушений.

Что стало настоящей причиной массового отравления, пока неясно. Сейчас Роспотребнадзор совместно со Следственным комитетом продолжают проводить расследование в “отравленном” доме.