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Общество11 сентября 2021 16:51

"Простояли недвижимо 3 часа": пробка на несколько километров растянулась в Славянском районе

Одна из причин скопления машин - дорожные работы
Светлана ОВДЕЙ
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Многокилометровая пробка продолжается и в самом Славянске-на-Кубани

Многокилометровая пробка продолжается и в самом Славянске-на-Кубани

В Славянском районе Кубани образовалась глухая пробка. Причиной скопления автомобилей стали ремонтные дороги на участке объездной трассы Красноармейского района в сторону Краснодара. Машины стоят недвижимо в несколько километров.

Через Славянск-на-Кубани автомобилисты проезжать не советуют. Из-за попытки водителей проехать по городу здесь тоже сформировалась пробка.

Пробка на несколько километров образовалась в Славянском раойне

В Славянской Госавтоинспекции пояснили, что скопление машин также связано с возвращением туристов в другие регионы. Так, в течение курортного сезона глухая пробка формировалась на въезде в Славянск-на-Кубани, а именно, в хуторе Трудобеликовском. Гости курортов, проезжающие город в сторону Темрюкского района, могли простоять недвижимо около 3 часов.

Многокилометровая пробка в Славянском районе

- Живу по улице Школьной, недалеко от улицы Ковтюха. Пробки здесь уже четвертый месяц, - комментирует одна из жительниц в социальных сетях.

- Вчера простоял в пробке целых 3 часа, - говорит другой житель.

В Госавтоинспекции формирование пробок также связывают со сложной обстановкой на дорогах – частыми ДТП. А сотрудники ГАИ регулируют движение на трудных участках.

Автомобили недвижимо стоят в пробке в Славянском районе

Кстати, еще одной из причин пробки стало ДТП. Большегруз въехал на бетонные плиты, установленные на трассе.

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