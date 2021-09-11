«Я сделал это не от чистого сердца»: Моргенштерн опубликовал разоблачительное видео, в котором признался, почему помогает Илюше Худобе из Тимашевска

"Мне нужна была поддержка" Фото: кадр из видео

Вот уже несколько месяцев скандальный певец Моргенштерн помогает трехлетнему Илюше Худобе из Тимашевска. У мальчика редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия второго типа.

Малыш не может самостоятельно передвигаться — у него полностью атрофированы конечности. Для лечения требуется огромная сумма, непосильная для семьи из Тимашевска. Укол, способный облегчить жизнь мальчика, стоит 168 миллионов рублей. На сегодня это — одно из самых дорогих лекарств в мире.

История о крепкой дружбе - подделка?

Об Илюше Худобе сегодня знает практически каждый: деньги на его лечение собирают всей страной. А узнали о малыше из Краснодарского края после того, как известный певец запустил челлендж по сбору денежных средств в своем инстаграме. Тогда ему удалось собрать 65 миллионов рублей. От себя Моргенштерн добавил еще 3 миллиона к этой сумме.

Алишер и Илья стали настоящими друзьями. Певец периодически наведывается в Краснодарский край, чтобы провести время со своим маленьким товарищем. Они вместе играют, смотрят фильмы и ходят в магазины игрушек — певец то и дело радует Илюшу новыми подарками. За этой трогательной историей следят миллионы людей. Моргенштерн даже получил негласное звание «великого благотворителя». Для многих он раскрылся совершенно с другой стороны.

Фото предоставлено "КП" из семейного архива

Однако сегодня певец опубликовал на своем ютюб-канале видео, в котором сделал громкое заявление: «Помощь Илюше была не от чистого сердца». От этих слов встрепенулся весь интернет.

- Как так? И этого человека мы считали благотворителем? - посыпались комментарии в соцсетях.

Моргенштерн признался, что помогал Илье лишь потому, что его мама — майор полиции.

- Помогать семье я начал, потому что мне нужна была поддержка из правоохранительных органов, - заявил певец. - За несколько месяцев до знакомства с Ильей я узнал, что меня хотят подставить - подбросить мне наркотики. Я совершенно не понимал, что делать. Но в какой-то момент один знакомый скинул мне информацию о мальчике, который нуждается в материальной помощи.

Для Моргенштерна это показалось идеальным вариантом: поможешь ребенку, у которого мама работает в полиции, и «заработаешь дополнительные очки», обретешь поддержку.

- Именно поэтому я и сделал свой первый перевод - те самые 3 миллиона рублей. И мне было ужасно стыдно, потому что я сделал это не от чистого сердца, а для того, чтобы обезопасить себя, - признался Алишер.

Однако после этого перевода Моргенштерн начал очень тесно общаться с семьей Илюши, сблизился с ними, проникся и понял, что хочет помочь мальчику собрать эту огромную сумму.

- Я был поражен, когда познакомился с мамой Ильи Евгенией - провозглашает Алишер. - Она — невероятно сильный, добрый и позитивный человек. У меня внутри все перевернулось после нашего общения с ней. Тогда я и понял, что доведу это дело до конца. Я непременно должен увидеть эмоции Евгении, когда мы соберем всю сумму для Илюши. Я просто обязан это сделать!

«Чем больше ты отдаешь миру - тем больше ты получаешь»

Результат от такого громкого видео не заставил себя ждать. Ролик вызвал огромный общественный ажиотаж. Люди, которые досмотрели его до конца растрогались от искренности певца и начали перечислять деньги семье Илюши.

За сутки на счет Евгении Худобы поступило 10 миллионов. Всего на сегодняшний день собрано свыше 126 миллионов. Это - 75% от общей суммы. Осталось собрать 41 334 455 рублей.

И помочь малышу сегодня может каждый. Для этого не нужно быть известным и популярным. Нужно быть просто неравнодушным.

- Давайте спасем ребенка вместе, - призывает Алишер Моргенштерн зрителей в конце своего ролика. - Переведя 10, 15, да хоть 6 рублей, вы обязательно что-то почувствуете внутри…. Вы почувствуете счастье!

Фото: smailik_iluwa

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