Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 сентября 2021 года: В Адыгее около ста детсадовцев отправили на карантин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус никак не отступит от Краснодарского края. Злосчастный вирус не щадит ни взрослых, ни детей. За минувшие сутки на Кубани заболели 237 жителей. Среди них - 178 женщин и 59 мужчин. А в Адыгее около ста детсадовцев отправили на карантин.

Рекордное количество инфицированных зафиксировано в Сочи - там выявили 49 новых случаев.

На сегодняшний день в больницах Краснодарского края проходят лечение 3157 человек. И показатель заболеваемости растет с каждым днем.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 12 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие сутки коронавирус выявили у 37 жителей.

Коронавирус в Анапе 12 сентября 2021

В Анапе зафиксировали 11 случаев заражения.

Коронавирус в Сочи 12 сентября 2021

В Сочи положительный тест на коронавирус получили 49 человек.

Коронавирус в Геленджике 12 сентября 2021

В Геленджике за 24 часа коронавирус выявили у 5 пациентов.

Коронавирус в Туапсе 12 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 10 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 12 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась лишь у 1 человека.