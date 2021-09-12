«Дорожники перестарались»: Прибывшим на тушение пожарным пришлось откапывать заасфальтированный люк

Тушить огонь начали не сразу. Фото: instagram.com/pavlovskaia_svetik

Несчастный случай произошел рано утром в воскресенье, 12 сентября, в Адлерском районе Сочи. На пересечении улиц Ленина и Ульянова вспыхнула жилая постройка.

Около 09:00 очевидцы заметили черный дым, который начал возвышаться над домом, а уже через минуту его охватил пожар. Прохожие тут же вызвали пожарную охрану, набрали и номер скорой помощи. На место возгорания спасатели прибыли быстро.

- В 09:20 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Уже через 6 минут к месту прибыли первые подразделения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Пожар вспыхнул в одноэтажном строении, площадь пожара 70 квадратов.

Оценив обстановку, тут же стали искать противопожарный люк. Однако нашли его с трудом. Дело в том, что он был замурован.

- Во время работ дорожники, видимо, перестарались и уложили слой асфальта в том числе и на люк, - рассказывают очевидцы. - Спасатель на пару с мужчиной взяли молотки и стали разбивать асфальт.

Это, естественно, затруднило тушение пожара - проведение спасательных работ началось позже. А ведь во время ЧП каждая секунда может стоить кому-то жизни.

К счастью, когда удалось избавиться от лишних препятствий, огнеборцы стали заливать дом. Там жила пожилая женщина. По предварительным данным, она не пострадала - ее вовремя вывели на улицу.

- Было подано два ствола «Дельта», создано одно звено газодымозащитной службы, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - Всего к ликвидации возгорания привлечено пять человек личного состава и две единицы техники.

Сейчас огонь уже потушен. Закончилась и проливка конструкций. Эксперты выясняют, что стало причиной пожара. Но уже известны предварительные результаты осмотра. Скорее всего, огонь вспыхнул из-за замыкания проводки.

- На улице Ленина расположен в основном старый жилой фонд, построенный 30, а то и 40 лет назад. Возможно, электропроводка заискрилась, это и привело к пожару. Сейчас на месте работают энергетики, - рассказывают очевидцы.