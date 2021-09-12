«Стоим три часа и даже на метр не сдвинулись!»: на трассах Краснодарского края образовались многокилометровые пробки с моря

Где образовались пробки в Краснодарском крае на трассах по пути с моря. Фото: Михаил ПАТЛИС

В разгар летнего сезона пробки на кубанских трассах наблюдаются повсеместно. Оно и понятно - большинство туристов предпочитают добираться побережья на своих колесах. Многие уверяют, так дешевле и безопаснее. Потому в июне тысячи машин стоят в сторону моря, а в августе вереница автомобилей - в обратную сторону. Однако 2021 году произошел нонсенс - многокилометровые пробки фиксируют даже в бархатный сезон. Причем заторы образовались сразу на нескольких участках дорог. Рассказываем, где обстановка наиболее сложная.

Итак, первая преграда, с которой предстоит столкнуться туристам, это пробка в районе поселка Новомихайловский. Там придется постоять часик-другой из-за большого числа машин на дороге.

Следующий проблематичный участок - на подъезде к Лермонтово. Там образовался 5-километровый затор, который на картах Яндекс.пробки горит красным.

Как только минуете этот отрезок, радоваться не стоит. Дело в том, что около Джубги сейчас томятся в ожидании тысяч машин. Из-за сужения дороги и обочечников, которые так и норовят влезть без очереди, дорога здесь полыхает багровым цветом.

- Стоим три часа и даже на метр не сдвинулись! Много машин нагло обгоняют, при этом сигналят, если вдруг не захочешь уступать им место, - возмущаются водители.

Постоять придется и перед селом Горское - там тоже растянулся многокилометровый затор. Кроме того, много потеряют времени автомобилисты и перед въездом в Горячий Ключ. Так что всем, кто сейчас в пути, советуют запастись терпением.

Как говорят водители, причина большинства заторов - нарушители. Лихачи готовы наплевать на правила дорожного движения и ехать даже по склону, поднимая при этом пыль и стараясь обогнать тех, кто ждет своеи очереди. При этом зачастую те, кто торопятся, создают аварии. Это и добавляет хлопот тем, кто ехал позади.