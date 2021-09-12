Массовая авария с пятью машинами в тоннеле Сочи: пострадали 6 человек, движение перекрыто

На месте работают автоинспекторы. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю.

Днем 12 сентября произошла массовая авария с пятью машинами в тоннеле на Красной Поляне в Сочи. Об этом сообщают в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как стало известно, дорогу не поделили два большегруза и три легковушки. Виновник аварии сейчас устанавливается. По предварительным данным, один из водителей решил пойти на обгон, но не убедился в том, что маневр безопасный. Как итог - столкновение пяти машин. Все они получили серьезные повреждения.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как сообщается, пострадали шесть человек. У них травмы различной степени тяжести. На месте работали медики скорой помощи, которые после осмотра госпитализировали всех пострадавших.

- Среди пострадавших детей нет, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Госавтоинспекции Кубани.

Кроме того, эта авария отразилась на дорожной ситуации. Объехать поврежденные машины просто невозможно. Они преградили путь тем, кто хотел добраться до пункта назначения через тоннель.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю.

- На 34-м километре дороги "Адлер - Красная Поляна" ограничение движения в связи с ДТП, - уточняют «КП» - Кубань» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Объезд организован по дороге "Адлер - Альпика сервис".

На месте работают три наряда ДПС, который регулируют движение и направляют машины по объездному пути.

Обстоятельства аварии сейчас уточняются. Причины ДТП выясняют автоинспекторы.