«Такой бомбежки не было давно!»: Адыгею засыпало градом размером со спичечный коробок

Вот такие градины на протяжении 15 минут бомбили город. Видео: t.me/antigradmaikop

Крупный град выпал сразу в нескольких районах Адыгеи 12 сентября. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Фото: Ирина Алексеева.

Стоит отметить, что обычно специалисты предвидят, через сколько часов начнется бомбежка. Однако в этот раз градовая ячейка сформировалась очень быстро. Сначала над населенными пунктами республики появились грозовые тучи, поднялся ураганный ветер. А через минут 10 с неба стали сыпаться градины.

Основной эпицентр непогоды пришелся на Майкоп. Именно здесь снаряды были самые большие. Кто-то из горожан сравнивал их со спичечным коробком, кто-то - с перепелиным яйцом.

Фото: instagram.com/ekaterina289890/

Как говорят местные жители, на протяжении 15 минут с неба сыпал град, не останавливаясь ни на минуту. Аналогичная картина развернулась и в близлежащих населенных пунктах.

Фото: instagram.com/anna_shtolcz57

- А градинки-то острые и колючие какие-то, прям как коронавирус, - смеются пользователи в соцсетях, разглядывая ледяные снаряды.

- Такой бомбежки не было давно! - говорили другие.

Когда непогода только набирала обороты, многие жители Адыгеи решили выйти на улицу и записать на видео то, что творит природа. На кадрах видно, что градины сыпали без остановки.

Многие водители спешили укрывать свои автомобили - ремонт им мог влететь в копеечку.

После разгула стихии местные жители уже подсчитывают убытки. У многих пострадали теплицы, машины и навесы. О поврежденных домах пока не сообщается, проблем с коммуникациями из-за стихии нет.

Как говорят метеорологи, на юге с мая по сентябрь развивается сильная конвекция. Это облачность, из-за которой выпадают сильные ливни, грозы и наблюдается шквал. Так что ничего аномального здесь нет - градобитие происходит регулярно.

Фото: Dima Fedya

Отметим, что в Адыгее все еще действует штормовое предупреждение. В регионе до обеда 13 сентября обещают непогоду. По прогнозам, ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

- Просим быть осторожнее жителей и гостей республики, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в МЧС по Адыгее.