На Кубани женщина выбросила тело младенца на свалку

Как тело новорожденного оказалось на свалке, сейчас выясняется.

В Краснодарском крае на свалке найден новорожденный ребенок. Как стало известно, на страшную находку наткнулись сотрудники мусорного полигона, расположенный между Темрюком и станицей Голубицкой. Работники, как и обычно, пришли на работу, начали распределять мусор. Как вдруг увидели подозрительные очертания человеческого тела. В отходах они с ужасом раскопали мертвую девочку - еще младенца. Испугавшись, работники тут же позвонили в правоохранительные органы.

Как тело новорожденного оказалось на свалке, сейчас выясняется. Кроме того, пока не ясно, кто мог выбросить ребенка, словно мусор. По некоторым данным, тело новорожденного на полигоне ранее не было - обнаружили его после того, как из Анапского района приехал мусоровоз. Также есть информация, что погибший малыш - мальчик. Он был недоношенным - выбросили его сразу после рождения.

Пока официальных комментариев по данному происшествию нет. Но, по словам очевидцев, на месте весь день работали сотрудники правоохранительных органов. Как удалось узнать «КП» - Кубань», помимо экспертиз, которые уже назначены, проверяются все женские консультации. Устанавливаются забеременевшие, но не вставшие на учет женщины из неблагополучных семей.