Говорит с пустым местом: «Идущий к реке» привлекает публику роликами, снятыми на фоне старой занавески

«Идущий к реке» привлекает публику роликами, снятыми на фоне старой занавески

Об «Идущем к реке» в Ютубе не знает разве что ленивый. 34-летний Сергей Симаков говорит на камеру с невидимым собеседником и привлекает этими роликами миллионы людей. Еще в 2015 году он записал свой первый ролик.

На кадрах, ставших своеобразным достоянием русскоязычного ютюба, Сергей на протяжении 5 минут ведет диалог с невидимым собеседником - в «беседе» мужчина рассуждает о человеческой душе, о поиске смысла жизни, о духовных и материальных ценностях.

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-Я в своём познании настолько преисполнился, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? - произносит «нравоучитель».

В конце ролика пути Сергея и его собеседника расходятся - «преисполненный в создании» пошел «наслаждаться осенним закатом на берегу теплой южной реки», а своего оппонента он отправил дальше, в жизнь, полную неосознанных действий.

Кстати, именно отсюда и появился блогерский псевдоним, по которому сегодня все узнают «философа» из Краснодарского края, - «Идущий к реке». Есть у Сергея и еще одно прозвище - Серж Дур-Дачник.

- Серж - это сокращение от полного имени, «Дур» - от «дурака», а «Дачник» - от моего любимого хобби, - иронично признается мужчина в своих интервью.

Герой поразил зрителей не только глубокими, преисполненными мыслями, но еще и богатым словарным запасом, наполненным сложными лексическими конструкциями. В большинстве своем это ненормативная лексика, конечно же.

Его первое видео быстро стало мемом и разлетелось на цитаты. Так, спустя несколько месяцев после выхода ролика, в декабре 2015-го, на Сергея снял пародию популярный в ютюб-среде блогер Enjoykin (12,3 миллиона подписчиков). Он вырезал из видео все маты и создал из цитат Сержа целую песню про человека, который идет «как глубокий старец, узревший вечное, любоваться осенним закатом на берегу». А позже к этому флешмобу присоединились и другие блогеры-пародисты. Фразы Сергея даже легли под саундтрек Ханса Циммера из «Инерстеллара».

До «теплой южной реки» Дур-Дачник, конечно же, дошел. И после этого стал кумиром для многих, кто также желает «преисполниться в сознании». В своих роликах блогер-философ по-прежнему продолжает рассуждать на вечные темы - говорит о дружбе, любви и чудодейственной «силе момента». За нравоучителем, «проживающим 100 триллионов миллиардов лет на триллионах планет», следят тысяч подписчиков. Есть у блогера своя «фишка»: все видео и стримы он снимает в полуголом виде, сидя на фоне старой занавески.

Также Сергей активно ведет инстаграм, читает трогательные стихотворения, снимает ролики в тик-токи и видеопоздравления на заказ. В них он все также учит людей жизни, дает «философские» советы и наставления.

Преданные подписчики оставляют под видео Сержа комментарии:

- Хотел бы сказать вам, что я тоже преисполнился в своем сознании, потому что я многого достиг. Я смог подтянуться 20 раз на турниках и набрал 7 кг мышечной массы. Все это благодаря моему отцу и Сержу! Спасибо тебе! - написал фанат Сергея под одним из его видео.