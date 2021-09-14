«Справедливая Россия» - против бедности и за снижение пенсионного возраста

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Совсем скоро в Краснодарском крае, как и в других регионах страны, стартует голосование. А тем временем партии продолжают участвовать в дебатах, рассказывают о своих политических инициативах. Так, главный пункт избирательной программы партии «Справедливая Россия - За правду» - это борьба с бедностью.

По словам лидера партии, реальное число людей, которым не хватает средств для жизни в стране, намного выше официального показателя - 19,6 миллиона.

- Он рассчитывается по заниженной планке прожиточного минимума. То есть официально гражданин с доходами на 100-200 рублей больше, например, 13 тысяч рублей, бедным уже не считается, - отмечает Сергей Миронов. - Низкие доходы большинства граждан - это угроза для всей экономики, для нашей демографии, для будущего страны.

Сергей Миронов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Именно для решения этой проблемы СР предлагает повысить МРОТ, а также стипендии и пенсии. Еще одна инициатива - справедливый базовый доход. Суть предложения: каждой семье с детьми необходимо выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей. И партия уверенно заявляет - деньги на это есть.

- Сегодня в Фонде национального благосостояния заморожены 13,5 трлн рублей. На первом этапе реализации нашей идеи нужно 7,5 трлн рублей. Мы предлагаем деньги от сверхдоходов от продажи углеводородов делить в следующей пропорции: 10% - в ФНБ и 90% направлять на обеспечение базового дохода, - подчеркнул Сергей Миронов. - Те, кто критикуют идею, говорят, что россияне, получив выплату, станут иждивенцами или пропьют эти деньги. Мы же в ответ приводим опыт зарубежных стран, где благодаря базовому доходу уменьшалась безработица.

Кроме того, партия считает, что пенсионную реформу нужно упразднить.

- Прежде всего, нужно вернуть тот возраст выхода на заслуженный отдых, который был до нее, - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, - уверен депутат. - Также в логике улучшения жизни пенсионеров мы считаем, что необходимо упразднить Пенсионный фонд, как ненужного посредника между бюджетом и получателями пенсий.

Кроме того, в партии уверены, что минимальная пенсия должна быть не менее 31 тыс. рублей.

А еще лидер справедливороссов предлагает за третьего ребенка полностью списывать долги по ипотеке.

- Например, молодая семья получает кредит. С рождением первенца полагается списание 25% долга, после появления второго - 50%, - говорит Сергей Миронов. - А вот когда в семье рождается третий ребенок, значит пошла прибавка населения, - за это весь долг и прощается.

По словам политика, одним из источников финансирования вполне может стать Фонд национального благосостояния России.

Кстати, во время недавней встречи с губернатором Кубани руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов поднял тему выделения земли многодетным семьям. Чтобы получить участок, родители стоят в очереди. А те, кто в итоге становится обладателем земли, увы, не могут начать ей пользоваться. А все потому, что у семей просто нет денег на строительство дома. В связи с этим фракция предложила многодетным семьям предоставлять денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости земельного участка.

- Многим эти деньги очень бы помогли, особенно в нынешние непростые времена, - отметил Сергей Миронов.

На компенсации потребуется порядка 15 миллиардов рублей. Поэтому в этом вопросе краю нужна поддержка на федеральном уровне.