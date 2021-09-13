Партия «Новые люди»: надо определить законодательно ту самую грань между вседозволенностью, настоящим искусством, идеологией в киноидустрии и медийном пространстве

Подпись под фото: Сочи. Дача Сталина. Кандидат в депутаты Государтственной Думы от партии 'Новые люди".

Важнейшим из искусств является кино. Эта фраза вождя мирового пролетариата Владимира Ленина давно стала крылатой и хрестоматийной. А сказана она была в беседе с министром просвещения советской России Анатолием Луначарским. И как-то не принято теперь вспоминать о том, что в тридцатых годах прошлого века в СССР снимали огромное количество фильмов, многие из которых вошли в классику и мирового кинематографа.

Стало быть, отнюдь не случайно местом разговора за круглым столом о кино и цензуре кандидат в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» от партии «Новые люди» Мурат Дударев выбрал именно дачу Сталина в городе-курорте, которая и была построена в начальный период расцвета отечественного кинематографа…

Понятно, что все советское кино несло идеологическую нагрузку, цензурировалось, порой лично Сталиным. Тем не менее фильмы не были лишены смачного «красного словца», если фразы героев филигранно вписывались в сюжет и тему. А что теперь? Как в целом современная культура, кинематография, реклама влияют на политические процессы в России? Компетентно и подробно эти «идеологические процессы» обсудили на сочинской даче Сталина на встрече кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» от партии «Новые люди» Мурата Дударева и актера, режиссера Сергея Жигунова с представителями сочинской общественности, деятелями культуры города-курорта.

Тема разговора за круглым столом была весьма актуальной и глубокой: «Влияние культуры на политические процессы в стране». Вопросы поднимались острые и важные. Например, Сергей Жигунов подчеркнул, что цензура, а она в советское время была дамокловым мечом и инструментом большой политики, запрещена Конституцией России.

Однако то и дело возникают ситуации, когда при подготовке фильмов к выходу на большой экран или на телевидении, поступают просьбы - убрать из диалогов те или иные слова или «запикать» часть фраз героев, что порой приводит к выхолащиванию смысла диалогов. Сам актер служил в кавалерии и не представляет себе, как на конюшне разговаривают исключительно литературным языком. То есть ведут неспешную беседу, скажем, о проблемах развития коневодства в мире.

Где грань? В то же время авторы видеороликов в социальных сетях ничем не ограничиваются, употребляют любые слова. Не секрет, что все юное поколение сидит в соцсетях, и крылатыми среди молодежи становятся не «киношные» фразы типа «наши люди в булочную на такси не ездят», а совсем другие выражения из интернет-роликов, где роли исполняют ребята «с нашего двора», которые не стесняются в выражениях. И то, что они в своих диалогах употребляют мат, – это еще мягко сказано… Естественно, все это приводит к тому, что современный ребенок, получивший от родителей смартфон с интернетом еще раньше букваря, формирует свой словарный запас и мировоззрение на таких не кино, а видеогероях.

На встрече с кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» от партии «Новые люди» Муратом Дударевым одна из участниц привела пример, когда ее еще совсем маленький внук выразился настолько смачно, не сумев выговорить букву «р», что привести его фразу нельзя не то что в печати или кинофильме, но и в среде уважающих себя кавалеристов.

А вот как представить, скажем, фильм «Белорусский вокзал», если герои будут сидеть за столом, вспоминать бои Великой Отечественной не за рюмкой крепкого напитка и в табачном дыму, а угощаясь коктейлем из турецких апельсинов, томатным соком вприкуску с сухофруктами и конфетами фабрики «Большевик».

Над вопросом, как найти баланс между реальностью в кино, на телевидении, в медиапространстве, чтобы эта реальность с одной стороны была узнаваемой и непричесанной под одну гребенку, а с другой - оградила, и в первую очередь детей, от извращенного и упрощенного понимания смысла жизни, законодателям еще предстоит поломать голову, а точнее, поДУМАть. Естественно, мнения профессионалов должны быть учтены в любом законодательном акте и облечены в юридическую форму.

Понятно, что кандидат в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» от партии «Новые люди» Мурат Дударев сделает это со знанием всех нюансов, ибо по своему первому образованию он юрист, а по второму - экономист. Механизмы реализации различных новых проектов он не раз разрабатывал, находил источники финансирования не только «из бюджета». В качестве примера продвижения социально значимых инициатив можно назвать общественный резонанс в целях выделения органами федеральной власти финансирования для строительства дублера Яблоновского моста через реку Кубань между Краснодаром и Республикой Адыгея. Теперь этот мост активно строится. Наверняка найдет свое воплощение и идея «Новых людей» создать в Сочи культурно-просветительский центр «Дружбы народов» с уклоном на национальные культуры, которых в этом курортном регионе великое многообразие. И эту тему затронули и обсудили во время круглого стола с участием кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» Мурата Дударева.

Безусловно, культура – это некий невидимый мост, который соединяет людей разных поколений. Это наш общий и понятный язык, что объединяет поколения независимо от политических взглядов и социального статуса, тем не менее напрямую влияет на политические процессы в обществе. Вернее, отражает их. Естественно, такое отражение не может быть искаженным, причесанным и одновременно вульгарным, хамским, оскорбительным. Во всем необходима мера, какая-то общечеловеческая «цензура», чтобы по большому счету зло никогда не побеждало добро и не рушилась вера. Такой баланс, золотую середину, законодатель может определить только во время откровенного диалога и с простыми людьми, и с профессиональным сообществом, который ведет кандидат в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край - Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» от партии «Новые люди» Мурат Дударев. Пусть даже если этот диалог «О культуре и цензуре» за круглым столом получается с острыми углами. В реальном деле так и должно быть.

«Оплачено из средств зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край Сочинский одномандатный избирательный округ № 50» Дударева Мурата Владимировича».