Пять лет развития

В сельские школы уже трудоустроились 103 учителя.

Пять лет. Много это или мало? Что можно успеть за такой срок? Как показывает практика - очень многое. За последние годы законодательные инициативы и программы, принятые партией «Единая Россия», многое изменили в нашей стране, и в частности - в Краснодарском крае. Какие новые льготы для населения появились? Как государство поддержало бизнес в пандемию? Что изменилось в здравоохранении и образовании? Об этом - в нашем материале.

Забота о пенсионерах и инвалидах

Социальная политика - это важнейшее направление работы «Единой России». На протяжении многих лет она постоянно совершенствуется, появляются все новые программы, целью которых является повышение уровня жизни всех групп населения. Особое внимание, конечно же, уделяют людям пожилого возраста. Так, благодаря «Единой России» была законодательно закреплена необходимость ежегодной индексации пенсий, и уже на протяжении трех лет они в среднем увеличиваются на 1 тысячу рублей.

Однако к этому вопросу относятся неформально, и, если необходимо, оказывают дополнительную поддержку. Например, всем пенсионерам России выделили по 10 тысяч рублей из-за роста цен на продукты питания и другие товары первой необходимости.

Кроме того, пенсионеры и льготники были освобождены от уплаты земельного налога с участков площадью не более 6 соток, а до этого «Единая Россия» приняла закон о сохранении повышенных выплат сельским пенсионерам при их переезде в город.

Что касается людей с ограниченными возможностями, то многое делается для того, чтобы им было проще найти достойную работу. А это подразумевает взаимодействие с работодателями и создание специализированных мест труда. Сейчас в стране действует целая программа по трудоустройству инвалидов, и она уже помогла очень многим.

Отдельно можно упомянуть программу по снижению уровня безработицы в стране, в рамках которой появились субсидии работодателям для трудоустройства людей, у которых в данный момент работы нет. Запущены программы бесплатного обучения по самым востребованным профессиям. А также введена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

В Краснодарском крае проживает около 1,65 миллиона пенсионеров, и, конечно, все эти законодательные нормы существенно расширили перечень их льгот и позволили защитить их права.

Приоритет здравоохранению и образованию

На Кубани бюджет на протяжении пяти лет остается социально ориентированным, и большую часть средств выделяют на поддержку населения, развитие образования и здравоохранения. Наряду с масштабными федеральными программами, это позволяет сделать действительно много.

Например, именно «Единая Россия» приняла программу по строительству ФАПов в каждом населенном пункте, где проживает больше 100 человек. Упростила ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для регионов приобрели 5 тысяч новых машин скорой помощи. Также была введена административная ответственность для аптек за продажу лекарств по завышенным ценам. Выделялись средства на закупку медучреждениями нового оборудования и развитие санавиации.

Все это - множество спасенных жизней. Кубань - большой регион, здесь востребован каждый врач и каждая единица техники. И в конце 2020 года новые автомобили скорой помощи получили центральные районные больницы девяти муниципалитетов - приобрели их за счет федерального бюджета.

Большое внимание в последние пять лет уделялось и образованию. Шести тысячам школ по всей стране помогли закупить инвентарь и оборудование к новому учебному году. 9,5 миллиарда рублей было выделено на оснащение школ искусств. Закуплено 16 тысяч новых школьных автобусов. А в Краснодарском крае школьный автопарк за пять лет и вовсе обновился на 90%.

Ставка на село

В последние десятилетия в стране активно идет процесс урбанизации - в некоторых регионах сельчане переезжают в города. Поскольку в партии «Единая Россия» понимают важность сельских территорий, был разработан и реализован целый ряд мер, цель которых повысить уровень жизни в таких населенных пунктах и стимулировать людей оставаться и работать в родных местах.

Сюда можно отнести и сельскую ипотеку под 3% годовых, по которой к тому же был снижен первоначальный взнос - с 20 до 10%. И финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту домов культуры и библиотек. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский учитель» работать в село приезжают молодые и перспективные специалисты. Отдельно стоит отметить поддержку сельхозпроизводителей - им выделили 6 миллиардов рублей на обновление парка техники.

Учитывая, что на Кубани около половины населения проживает на селе, в нашем регионе эти меры сыграли большую роль. К примеру, благодаря федеральной программе «Земский учитель», стартовавшей в Краснодарском крае в 2020 году, в сельские школы уже трудоустроились 103 учителя. Еще 56 педагогов планируют привлечь после 1 сентября 2021 года. Причем едут работать они и в совсем небольшие населенные пункты, где каждый такой специалист на счету.

Конечно, все это лишь часть программ и инициатив, разработанных «Единой Россией» за последние пять лет. На самом деле они охватывают все сферы жизни страны и уже доказали свою эффективность на практике. Так что многие из них будут развивать и масштабировать дальше, закладывать необходимые для этого средства в бюджеты последующих лет.

В пандемию поддержали всех

Когда коронавирусная пандемия вынудила людей изолироваться, стало ясно, что в 2020 году и бизнесу, и населению понадобится мощная финансовая поддержка. Предприятия какое-то время не работали, люди не получали зарплату. И хотя сейчас уже можно говорить о том, что в целом месяцы локдауна экономика пережила без критических потерь, достичь этого удалось именно благодаря быстрой реакции государства на сложившуюся обстановку.

Большое внимание тогда уделяли сегменту малого и среднего предпринимательства. По инициативе «Единой России» снизили страховые взносы с 30 до 15% при условии сохранения зарплат выше МРОТ. Дали отсрочку по всем налогам. Ввели моратории на взыскание пени и штрафов, а также банкротство по искам кредиторов. И выделяли финансовую поддержку бизнесу, если он продолжал платить заработную плату своим сотрудникам. В частности, МСБ получил доступ к льготным кредитам, в том числе под 0% на выплату зарплат.

На Кубани к федеральным мерам поддержки добавили еще и краевые, и таким образом малый и средний бизнес региона по итогам 2020 года получил льготных займов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Результат этого известен - число субъектов МСБ в Краснодарском крае осталось примерно на том же уровне, что и до пандемии.