13-летняя девочка освоила боевую рубку. Вот, что она умеет

Фото: Валерий ПЛЕХОВ

Катя Зубахина из села Коноково Успенского района взяла в руки казацкую шашку в 10 лет. Сейчас ей уже тринадцать! Хотя искусно рубить холодным оружием получилось не сразу, но настойчивое желание девочки во что бы то ни стало научиться мастерству предков, сделало свое дело.

- Мой двоюродный брат Илья стал ходить на занятия. Мне не хотелось от него отставать. Попробовала - и мне понравилось, - признается Катя.

Фото из семейного архива

Сейчас Катя владеет десятками элементов фланкировки шашкой. Не хуже любого мужчины.

- Черт в юбке, - говорит о ней руководитель военно-патриотического клуба «Булава» из Успенского района Валерий Плехов. - У нее столько энергии! При фланкировке «убегает» на 20-30 метров, а надо стоять в радиусе 2-3.

Сначала Катя пробовала заниматься художественной фланкировкой, но потом попросила усложнить ей задачу. Боевая рубка – это тяжелая мужская работа на высоких скоростях. Шутка ли, владеющий этим искусством казак мог обезвредить до 10 противников. К тому же одна шашка вести около 600-900 граммов. Оружие в руке держать долгое время тяжело, не то, что выкручивать сложнейшие «узоры» в воздухе. Пока рука не набита, на ладонях появляются мозоли, после занятий с непривычки болят мышцы. Но школьницу это не испугало, а даже подстегнуло.

- Фланкировка – это бой с тенью. У бойца должна работать фантазия – ты окружен врагами и обязан каждому уделить внимание, иначе погибнешь, - отмечает наставник Кати Валерий Плехов.

Фото из семейного архива

В семье увлечение Кати объясняют характером – она очень сильная духом, не так-то просто бывает с ней сладить.

- Дочери всегда нравится делать то, что не могут все остальные. Она и в клуб пошла, чтобы доказать двоюродному брату, что не хуже его. Еще с детских лет она крутилась рядом с отцом, то в поход пойдет, то ножи метает. Я ей говорила: «Катя, тебе это не нужно, ты же девочка!». Но у нее такой характер, - рассказала «КП»-Кубань» мама девочки Татьяна.

Тренировки девочек с холодным оружием – не дань феминизму. На Кубани женщины издавна владели шашками.

- Мирный быт казака-землепашца иногда нарушался. Надо было идти на войну, защищать Отчизну. Тогда за шашку в случае опасности брались женщины, чтобы оградить от опасности дом, детей, стариков. Поэтому многие казачки владели шашкой с детства, - отмечает руководитель военно-патриотического клуба «Булава» Валерий Плехов.

Сейчас потомственная казачка продолжает оттачивать свое мастерство, а видеоролики с ее участием набирают сотни просмотров в соцсетях и побеждают во Всероссийских конкурсах.