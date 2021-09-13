В море не купался, боялся: двойник Сталина раскрыл тайну вождя, которую скрывали на его даче в Сочи

Дача Сталина в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Человек в полевой форме генералиссимуса вышел за ворота сочинской дачи Сталина. Достал из кармана галифе сотовый телефон и начал кому-то звонить. Детали разговора я не слышал, но кавказский акцент был явным, а голос требовательным: «Скажи мне, пожалуйста, дорогой!..» Стало немного не по себе. Да, конечно, я знал, что в каминном зале дачи есть фигура вождя в кресле. Однако эта фигура никогда не выходила за ворота. Она - восковая. Увидев, что я замер и с открытым ртом смотрю в его сторону, мужчина дружелюбно помахал рукой:

- Не бойтесь, подходите, товарищ, подходите. Подымим за компанию…

- Это вы мне?

- Тебе, дорогой, тебе…

Дача Сталина в Сочи хранит много тайн и мистики. Кто-то по ночам «слышит шаги», кто-то улавливает «звонок» правительственного телефона…

Двойник Сталина в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

У ворот дачи мы разговорились с мужчиной, очень похожим на товарища Сталина.

- Я тут уже много лет гостей встречаю, - говорит мужчина. – Но фамилию мою не пишите, это должно оставаться «государственной тайной», как и многое на этой даче.

Исполняющий обязанности Иосифа Виссарионовича тут знает практически все привычки вождя и рассказывает историю.

- Конечно, Сталин подымить за ворота дачи с трубкой, как я сейчас, не выходил, а в быту был очень неприхотливым человеком, гостеприимным, - говорит и.о. товарища Сталина. - На отдыхе любил вкусно и вволю откушать, но ничего специально не заказывал, и повара готовили уйму блюд. Приносили их под прозрачными колпаками. Он сам выбирал. Иногда пил сухое грузинское вино. Бывало, садился в автомобиль и вместе с охраной собирал по сочинским дворам местных детишек и отвозил их в ресторан – накормить сладостями. Иногда сам бродил по лесочку и рубил сухие ветки. В море же вождь купался редко. Боялся воды. Вот почему бассейн на даче построили неглубоким. Меньше роста Сталина. А предусмотренный проектом фонтан во дворе превратили за одну ночь в клумбу. А еще вождь никогда не спал на одном месте. Постелите, говорил, в такой-то спальне, а сам кемарил в гостиной.

Двойник Сталина в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Для туристов на даче это, наверное, имеет свой шарм. В какую бы спальню они не зашли, можно сказать, что здесь спал Сталин! Для гостей сталинской дачи особый шарм сыграть на настоящем, сохранившемся еще с тех времен бильярде вождя. Известно, что играл вождь не очень, но всегда выигрывал. И только однажды простой шофер позволил себе переиграть Сталина.

В ожидании жуткой развязки я спросил:

- И что случилось с тем шофером? И.о Сталина улыбнулся сквозь усы: - А ничего! После игры выпили "Киндзмараули". Генералиссимус посмотрел на часы в сотовом телефоне и улыбнулся сквозь усы: - Мне пора. И.о. товарища Сталина пожал мне руку и скрылся за воротами огромными воротами. Пошел работать.

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