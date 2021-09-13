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Происшествия13 сентября 2021 15:57

17-летний подросток погиб, устроившись в магазин стройматериалов в Анапе: «Руку затянуло в станок»

Парень работал ночью и нелегально
Ева МУР
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Мальчик скончался на месте

Мальчик скончался на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи и прокуроры начали расследование трагедии, произошедшей на одной из строек Анапы. 12 сентября на территории торгового дома "Титан" погиб 17-летний мальчик. Его взяли на работу в магазин стройматериалов, очертили круг обязанностей, но, похоже, забыли рассказать о правилах безопасности.

- Ночью парень взялся просеивать песок, как его руку внезапно затянуло в станок, - сообщили "КП" - Кубань" в прокуратуре Краснодарского края.

От травм мальчик скончался на месте.

- По данному факту территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - поясняют правоохранители.

На предприятии началась проверка соблюдения трудового законодательства. В прокуратуре предполагают, что 17-летний ребенок был не единственным несовершеннолетним и нелегальным работником.

По итогам проверки всем обстоятельствам дадут правовую оценку.

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