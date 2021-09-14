Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 сентября 2021 года: свыше 420 тысяч жителей краевого центра получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация не прекращается на Кубани. Она началась еще в конце прошлого года. За девять месяцев прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,8 миллиона жителей Краснодарского края.

Этот показатель растет каждый день. Он увеличивается в среднем на несколько тысяч. Так, только в Краснодаре прививку от страшной инфекции поставили уже 423 896 человек. Это 70,1% от плана.

Отметим, что в краевом центре развернуто свыше 60 пунктов вакцинации. Несколько прививочных кабинетов даже работают круглосуточно.

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