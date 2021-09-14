Городская электричка и новые дорожные развязки: власти Кубани представили проект транспортной системы Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые подходы к модернизации транспортной системы Краснодара обсуждают эксперты и власти. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сегодня ведется комплексное проектирование новых городских территорий краевой столицы. На селекторе первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга представили концепцию транспортной системы северо-восточной части Краснодара, решения которой должны стать пилотными для города в целом.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В проект комплексного развития включается площадь в 3 тысячи гектаров. Именно здесь будет передовой медицинский кластер. А в непосредственной близости – реконструируемый аэропорт Краснодара и перспективная восточная промзона.

Как рассказали на совещании представители НИИПГ, район проектирования ограничен с транспортной точки зрения существующими железными дорогами. И потому решить проблему его транспортной доступности из центра города за 30 минут – а именно такая задача ставится краевыми властями - без создания системы городской электрички практически невозможно.

На северо-востоке Краснодара предлагается создать 6 станций городской электрички. Вокруг них логично формировать транспортные хабы – пересадочные узлы. К ним должны подойти линии скоростного трамвая, и другие виды общественного транспорта, появиться перехватывающие парковки.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Узкие места» сети автодорог планируется развязать при помощи в том числе 6 путепроводов (5 из них через железные дороги, в том числе для связи с Комсомольским микрорайоном) и транзитной автодороги "Улица Тихорецкая - аэропорт Краснодар" с тремя комплексами развязок. А уже транспортный каркас задает дальше всю планировочную структуру новых и модернизируемых территорий северо-восточной части города.

- В современном городе, тем более таком динамично развивающемся как Краснодар, с таким набором проблем, как в крайцентре, просто нельзя говорить о транспортной доступности одного нового района. Даже если он проектируется с применением самых передовых решений, - сказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. - Сегодня в рамках проекта развития северо-восточной зоны Краснодара мы выходим уже на задачу коренной модернизации всей транспортной инфраструктуры города. Эксперты градостроительного института по итогам анализа существующей ситуации сделали вывод о том, что проблему обеспечения транспортной доступности в Краснодаре не решить без реализации проекта городских электричек. Город исторически рассечен на части железными дорогами. Это наш минус с точки зрения логистики внутри города, наша проблема. Но ее можно и нужно делать нашим плюсом!

Существующие железные дороги в связке с линиями скоростного трамвая и другими видами транспорта могут принять огромный пассажиропоток. Сделать перемещение по городу действительно быстрым и удобным. А также значительно сократить потребность людей в использовании личных автомобилей.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Безусловно, критически важно при этом убрать из города потоки транзитного транспорта – через создание новых обходных дорог с развязками. А также увеличить число выездов из Краснодара на внешние транспортные магистрали.

- Ключевая задача, которую мы ставили перед проектировщиками нового района города на Северо-Востоке, – это обеспечить его 30-минутную транспортную доступность из центра города. И в перспективе мы должны стремиться к таким же показателям транспортной доступности всех районов Краснодара. Только тогда у нас будет по-настоящему современный, удобный для жизни город, - подвел итог рабочего совещания Андрей Алексеенко.