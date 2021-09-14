Причиной смерти экс-командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева стала тяжелая болезнь

Одна из последних фотографий Виктора Казанцева на вручении наград 23 февраля

Во вторник, 14 сентября, возрасте 75 лет умер бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России, генерал Виктор Казанцев. В последние годы он находился на пенсии, но ежегодно становился почетным гостем торжественных мероприятий в Краснодаре.

Два часа назад Виктор Казанцев скончался от тяжелого неизлечимого заболевания в Краснодарской краевой больнице. Он долго лечился. Постоянно лежал в онкологическом диспансере. Проходил все мучительные необходимые процедуры и снова выписывался. Но болезнь все же взяла свое.

- Буквально до последнего дня Виктор Германович принимал активное участие в работе нашей организации, встречался с молодежью, проводил уроки мужества, - говорят в Краснодарской краевой общественной организации "Герои Отечества". - Мы скорбим вместе с семьей Виктора Казанцева. Он был настоящий патриот, любил свою Родину, и учил этому подрастающее поколение.

Виктор Казанцев окончил Свердловское военное училище, а затем и Ленинградское высшее общевойсковое. Он получил диплом Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генерального штаба.

Свою военную карьеру Казанцев начал в Закавказье, потом был назначен замом командующего армией в Средней Азии.

После развала СССР Казанцев был переведен в Забайкалье первым замом командующего округа. А в 1996 году переброшен на Северный Кавказ. Звание генерала армии было присвоено Казанцеву в феврале 2000-го. Погоны ему вручил министр обороны РФ Игорь Сергеев в Грозном, на праздничном митинге, посвященном Дню защитников Отечества.

- Он проявил себя, как очень компетентный военачальник на посту командующего Северо-Кавказским ВО. Во время антитеррористической операции он очень много внимания уделял психологической обстановке в частях, обустроенности быта военнослужащих, - вспоминал о Казанцеве генерал Геннадий Трошев (совпадение, но именно в этот день, 14 сентября, 13 лет назад не стало еще одного прославленного генерала).

В мае 2000 года Виктор Казанцев был уволен в запас. Однако в это же время его назначили полномочным представителем президента в Южном федеральном округе. В должности он проработал четыре года.

- Виктор Германович получил прекрасное образование и воспитание. Кроме военного дела, хорошо знал литературу, сам пишет стихи, играет на рояле и даже неплохо пел. Помню вечера отдыха, которые стали проводиться в частях нашего округа при новом командующем. Чествования лучших солдат и офицеров, концерты, застолья. По себе знаю, как хорошо, душевно проходили эти мероприятия, хотя к ним меньше всего подходит этот казенный термин. Он старался сдружить офицерские коллективы, побудить людей вместе радоваться и огорчаться, вместе преодолевать невзгоды, - писал Трошев.

Виктор Казанцев воспитал троих сыновей, все они пошли по стопам отца. Старший - Сергей Казанцев - был ранен в Первую Чеченскую войну и стал инвалидом.

Почетный гражданин Краснодара будет похоронен на Всесвятском кладбище в центре кубанской столицы.