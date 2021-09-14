«Людей летом было меньше!»: в Сочи на пляже в сентябре не протолкнуться

Фото: кадр из видео.

Глядя на эти заманчивые кадры, снятые на сочинском пляже "Ривьера", сложно поверить, что на дворе осень. В действительности - на календаре 14 сентября, однако погодка на курорте стоит практически летняя. После затяжных дождей и шторма в море природа все же решила порадовать тех, у кого отпуск выпал на бархатный сезон.

Обстановка на море в Сочи - шик! Температура воды и воздуха сравнялась - отметки достигли 26 градусов! Естественно, туристы рванули на пляж, чтобы насладиться лучами солнца и устроить заплывы. Сейчас они невероятно комфортные.

Один из местных жителей Константин Бредников снял короткое видео о том, какая обстановка у моря. Сотни отпускников нежатся на полотенцах. На пляже не протолкнуться. Кажется, такого не было даже летом!

Отметим, что с начала года в Сочи отдохнули уже 5,5 миллиона человек.

- Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным, - рассказывал мэр курорта Алексей Копайгородский. - Только в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года.

При этом, как сообщалось ранее, курорт до конца 2021-го планирует принять еще миллион туристов. Число может быть и выше - город готов к росту турпотока.

- Наши отели и гостиницы продолжают принимать гостей с соблюдением всех необходимых мер безопасности: масочный режим, термометрия, социальная дистанция на стойках регистрации и в ресторанах, дезинфекция и обязательная обработка всех помещений, тестирование персонала, - сказал мэр Сочи.

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