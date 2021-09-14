Жареное мороженое: необычный способ приготовления десерта собрал толпу зевак

жареное мороженое - новинка сезона

Новый способ приготовления самого любимого лакомства добрался и до курортных городов Краснодарского края. И этот аттракцион (по-другому не назовешь) набирает обороты. Палатка мороженщика в Новороссийске, презентовавшего свои навыки приготовления десерта в День города, собрала сотни зевак.

- Я в соцсетях такое видел, - делились впечатлениями в основном, конечно, дети.

Секрет в том, что прямо на глазах покупателя мороженого происходит чудо: ловкий мастер сначала быстро разделывает фрукты (на выбор) в кашицу, потом поливает сверху специальной смесью. На огромной плоской поверхности, похожей на сковороду, смесь из фруктов быстро застывает, а мастер катает из них рулеты и складывает в креманку. Процесс схож с жаркой, а абсурдность понятий - жарка мороженого - придает ему волшебства.

На самом деле, все увиденное - обычная физика. Под "сковородой" располагаются мощные холодильные установки, они мгновенно превращают смесь из фруктов или ягод в пласт льда.

К слову, поливают их не молоком. Вернее, в состав "соуса", образующего единую смесь, входит не обычное молоко - кокосовое. А еще яичный белок и сливки.

- У каждого повара свои рецепты, - не раскрывает "КП" - Кубань" тайну своего новороссийский мороженщик Сергей.

Надо сказать, на вкус такие рулетики напоминают не столько мороженое, сколько фруктовый йогурт. Но главное же не это.